Foundation Yeni Bölüm Ne Zaman?
Bu yazıda Foundation yeni bölüm ne zaman çıkacak dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. İşte dizinin ikinci sezon bölüm tarihleri!
Apple TV'nin popüler bilim kurgu dizisini beğenen izleyiciler, Foundation yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde tüm dünyada çok popüler olan dizinin 2. sezon bölüm tarihleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
David S. Goyer ve Josh Friedman tarafından yaratılan Foundation'ın 1. bölümü ücretsiz olarak paylaşılmasıyla beraber çoğu izleyici, yeni bölümlerin ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı. Peki, çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen Foundation'ın 2. sezon bölümleri ne zaman çıkacak?
Foundation Yeni Bölüm Tarihleri
Foundation dizisinin 2. sezonu 14 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. Haftalık olarak yayımlanan dizinin ikinci bölümü 21 Temmuz 2023, üçüncü bölümü ise 28 Temmuz 2023 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin yeni sezon bölüm tarihleri şu şekilde:
- Foundation 2. sezon 1. bölüm: 14 Temmuz 2023
- Foundation 2. sezon 2. bölüm: 21 Temmuz 2023
- Foundation 2. sezon 3. bölüm: 28 Temmuz 2023
- Foundation 2. sezon 4. bölüm: 4 Ağustos 2023
- Foundation 2. sezon 5. bölüm: 11 Ağustos 2023
- Foundation 2. sezon 6. bölüm: 18 Ağustos 2023
- Foundation 2. sezon 7. bölüm: 25 Ağustos 2023
- Foundation 2. sezon 8. bölüm: 1 Eylül 2023
- Foundation 2. sezon 9. bölüm: 8 Eylül 2023
- Foundation 2. sezon 10. bölüm: 15 Eylül 2023
Foundation 2. Sezon Fragmanı
Foundation Konusu
Isaac Asimov'un aynı adlı romanından uyarlanan Foundation, Galaktik isimli imparatorluğun yönetimi altında yaşayan insanların hikâyesini konu alıyor.
Foundation Oyuncuları
- Lou Llobell
- Jared Harris
- Lee Pace
- Leah Harvey
- Laura Birn
- Terrence Mann
- Sasha Behar
- Elliot Cowan
- Daniel MacPherson
En iyi Apple TV dizileri arasında yer alan Foundation'ın oyuncuları arasında Lou Llobell, Jared Harris, Lee Pace ve Leah Harvey dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Dizide Gaal Dornick karakterini Lou Llobell, Hari Seldon karakterini ise Jared Harris canlandırıyor.
En İyi Apple TV Filmleri
Sürekli aynı yayınları izlemekten sıkılanlara özel olarak en iyi Apple TV filmleri rehberi hazırladık. 2019 yılının kasım ayında hayatımıza giren Apple TV, beğeni toplayan filmler sunmaya devam ediyor.
Bilim kurgu ve dram ögelerine sahip olan başarılı dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple TV platformunun popüler dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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