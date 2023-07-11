Apple TV'nin popüler bilim kurgu dizisini beğenen izleyiciler, Foundation yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde tüm dünyada çok popüler olan dizinin 2. sezon bölüm tarihleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

David S. Goyer ve Josh Friedman tarafından yaratılan Foundation'ın 1. bölümü ücretsiz olarak paylaşılmasıyla beraber çoğu izleyici, yeni bölümlerin ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı. Peki, çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen Foundation'ın 2. sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

Foundation Yeni Bölüm Tarihleri

Foundation dizisinin 2. sezonu 14 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. Haftalık olarak yayımlanan dizinin ikinci bölümü 21 Temmuz 2023, üçüncü bölümü ise 28 Temmuz 2023 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin yeni sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

Foundation 2. sezon 1. bölüm : 14 Temmuz 2023

: 14 Temmuz 2023 Foundation 2. sezon 2. bölüm : 21 Temmuz 2023

: 21 Temmuz 2023 Foundation 2. sezon 3. bölüm : 28 Temmuz 2023

: 28 Temmuz 2023 Foundation 2. sezon 4. bölüm : 4 Ağustos 2023

: 4 Ağustos 2023 Foundation 2. sezon 5. bölüm : 11 Ağustos 2023

: 11 Ağustos 2023 Foundation 2. sezon 6. bölüm : 18 Ağustos 2023

: 18 Ağustos 2023 Foundation 2. sezon 7. bölüm : 25 Ağustos 2023

: 25 Ağustos 2023 Foundation 2. sezon 8. bölüm : 1 Eylül 2023

: 1 Eylül 2023 Foundation 2. sezon 9. bölüm : 8 Eylül 2023

: 8 Eylül 2023 Foundation 2. sezon 10. bölüm: 15 Eylül 2023

Foundation 2. Sezon Fragmanı

Foundation Konusu

Isaac Asimov'un aynı adlı romanından uyarlanan Foundation, Galaktik isimli imparatorluğun yönetimi altında yaşayan insanların hikâyesini konu alıyor.

Foundation Oyuncuları

Lou Llobell

Jared Harris

Lee Pace

Leah Harvey

Laura Birn

Terrence Mann

Sasha Behar

Elliot Cowan

Daniel MacPherson

En iyi Apple TV dizileri arasında yer alan Foundation'ın oyuncuları arasında Lou Llobell, Jared Harris, Lee Pace ve Leah Harvey dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Dizide Gaal Dornick karakterini Lou Llobell, Hari Seldon karakterini ise Jared Harris canlandırıyor.

Bilim kurgu ve dram ögelerine sahip olan başarılı dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple TV platformunun popüler dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.