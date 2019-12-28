Füze Savunma Sistemi İçin Boeing'e Dev Sipariş

Bildiğiniz üzere Boeing dünyanın en büyük sivil, askeri uçak ve helikopter üreticileri içerisinde yer alıyor. Bu şirketin ürettiği yolcu uçakları dünyanın birçok noktasında kullanılıyor. Şirkete ABD tarafından oldukça büyük bir sipariş verildi. İşte Boeing ile ilgili önemli haberimizin detayları.

Pentagon, Karada Konuşlandırılmış Uçuş Yolu Savunması (GMD) sistemlerinin modernizasyonu için uzun bir süredir bazı şirketler ile görüşüyordu. Ne yazık ki bu şirketlerden hiçbirisi uygun görülmedi. Son olarak Boeing firması bu iş için en uygun kuruluş olarak seçildi.

Füze savunma sistemi maliyetli olacak

Modernizasyon projesinin değerinin 265 milyon dolar olduğu ifade edildi. Ancak projenin tamamı ile birlikte 11,2 milyar dolar daha harcanacak. Böylece bugüne kadar Boeing tarafından alınmış en büyük siparişlerden bir tanesi olacak.

Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre proje; Boeing, Northrop Grumman ve L3Harris Corporation'tan bir sanayi ekibi tarafından 27 Aralık 2019 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bu projenin gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD'nin GMD projesi, daha çok savunma amaçlı olarak gerçekleştirilecek. Böylece ABD kıtalararası balistik füzelere karşı daha güçlü olacak.

ABD, Alaska için de balistik füze denemeleri konusunda koruma sağlamaya çalışıyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bunun için de çalışmalar başlatılacak.