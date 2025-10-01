Gain'e Dev Zam! Yeni Fiyatı Cep Yakacak

Gain'e büyük zam geliyor. Dijital içerik platformunun mevcut aboneler için yaptığı son duyuruya göre yakın zamanda dijital içerik platformunun sunduğu abonelik ücreti yüzde 67 oranında zamlanacak. Bununla birlikte Gain'i kullanmak için şu an ödediğinizden çok daha fazlasını ödemeniz gerekecek.

Gain'in Abonelik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Gain'in abonelerine yaptığı bilgilendirmeye göre 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren abonelik ücreti 249 TL olacak. Platform, şimdiye kadar hem yerli hem yabancı içerikleri izlemek için kullanıcılardan aylık sadece 149 TL ödeme alıyordu. Abonelik ücretine yönelik yeni zammın ardından yüzde 67 daha fazla ödeme yapmanız gerekecek.

Mevcut aboneliklerin yenilemesi, belirtilen tarihten sonraki ilk ödeme gününde güncel fiyat üzerinden yapılacak. Yani 15 Ekim'den itibaren sizden 149 TL yerine 249 TL kesilecek.

Gain'de Hangi İçerikler Var?

Gain şu an geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Bunların arasında orijinal yapımlar da dahil olmak üzere pek çok yerli ve yabancı dizi ve film mevcut. Hatta film ve dizilerin yanı sıra sadece Gain'de izleyebileceğiniz program ve belgesellere de erişme imkânı elde ediyorsunuz.

Platformda seyredebileceğiniz diziler arasında başrolünde Mahsun J ve Modern Kadın gibi diziler yer alıyor. Mahsun J, Mahsun Karaca'nın canlandırdığı bir kuryeye odaklanan komedi dizi. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadını merkezine alan Modern Kadın'ın oyuncu kadrosunda ise İrem Sak, Hakan Salınmış, Durul Bazan gibi oyuncuların yer alıyor.

Bu içeriklere ek olarak platformda daha seyredebileceğiniz 10 bin saatten fazla içerik bulunuyor. Ayak İşleri, Ru, Doğu (üçüncü sezon) ve daha pek çok yapımı Android telefon ve tabletlerde, iPhone ve iPad'lerde, Windows bilgisayarlarda ve TV'de izleyebiliyorsunuz.