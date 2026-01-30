Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Galatasaray - Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Bu rehberde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak maça dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Galatasaray - Kayserispor Maçı Nereden İzlenir?

Galatasaray - Kayserispor maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS üzeirnden canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Süleyman Özay, ikinci yardımcı hakem görevini ise Mehmet Kısal üstlenecek.

Futbol maçında dördüncü hakemliği Ayberk Demirbaş yapacak. Galatasaray - Kayserispor maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve TOD TV gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Galatasaray - Kayserispor'un puan durumları nasıl?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray , 46 puan ile ilk sırada, Kayserispor ise 15 puan ile 17. sırada yer alıyor. Galatasaray, 19 maçın 14 tanesini kazandı, 4 tanesinde ise berabere kaldı. Kayserispor ise 19 maçın 2 tanesini kazandı, 9 tanesinde ise berabere kaldı.

Galatasaray - Kayserispor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Kayserispor maçı nereden canlı izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. Futbol maçında en ucuz bilet fiyatı 1.000 TL olarak belirlendi. En pahalı bilet fiyatı ise 18 bin TL şeklinde. İşte Galatasaray - Kayserispor maçı bilet fiyatları:

Premium: 18.000 TL

18.000 TL Delux: 16.000 TL

16.000 TL Lux: 15.000 TL

15.000 TL Classic: 12.500 TL

12.500 TL 1. Kategori: 10.000 TL

10.000 TL 2. Kategori: 9.000 TL

9.000 TL 3. Kategori: 8.000 TL

8.000 TL 4. Kategori: 7.000 TL

7.000 TL 5. Kategori: 6.000 TL

6.000 TL 6. Kategori: 5.000 TL

5.000 TL 7. Kategori: 4.500 TL

4.500 TL 8. Kategori: 3.000 TL

3.000 TL 9. Kategori: 2.500 TL

2.500 TL 10. Kategori: 1.250 TL

1.250 TL 11. Kategori: 1.000 TL

1.000 TL Misafir: 1.000 TL

Galatasaray - Kayserispor Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçtan bir saat öncesine kadar iki takımın da ilk 11 kadrosunun açıklanması beklenmiyor. İşte merakla beklenen Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

D. Sanchez

R. Sallai

Abdülkerim Bardakcı

I. Jakobs

İlkay Gündoğan

L. Torreira

G. Sara

Yunus Akgün

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Kayserispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Bilal Bayazit

Y. Bennasser

Ramazan Civelek

S. Denswil

L. Benes

J. Mendes

L. Carole

A. Opoku

Furkan Soyalp

Miguel Cardoso

G. Onugkha

