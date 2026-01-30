Beşiktaş - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Konyaspor maçı nereden izlenir? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
⚡ Önemli Bilgiler
- Beşiktaş - Konyaspor maçı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Futbol maçının hakemi Batuhan Kolak olacak.
Beşiktaş - Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Bu rehberde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maça dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Beşiktaş - Konyaspor Maçı Nereden İzlenir?
Beşiktaş - Konyaspor maçı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS üzeirnden canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Batuhan Kolak olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Mehmet Salih Mazlum, ikinci yardımcı hakem görevini ise Suat Güz üstlenecek.
Futbol maçında dördüncü hakemliği Muhammet Ali Metoğlu yapacak. Beşiktaş - Konyaspor maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve TOD TV gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Beşiktaş - Konyaspor'un puan durumları nasıl?
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 33 puan ile beşinci sırada, Konyaspor ise 19 puan ile 13. sırada yer alıyor. Beşiktaş, 19 maçın 9 tanesini kazandı, 6 tanesinde ise berabere kaldı. Konyaspor ise 19 maçın 4 tanesini kazandı, 7 tanesinde ise berabere kaldı.
Beşiktaş - Konyaspor Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş - Konyaspor maçı nereden canlı izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. Futbol maçında en ucuz bilet fiyatı 975 TL olarak belirlendi. En pahalı bilet fiyatı ise 17.500 TL şeklinde. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı bilet fiyatları:
- 100 VIP: 17.500 TL
- 101-126 VIP: 15.000 TL
- 102-125 BLOK: 4.250 TL
- 103-124 BLOK: 3.450 TL
- 115-116 BLOK: 4.250 TL
- 114-117 BLOK: 3.850 TL
- 113-118 BLOK: 3.450 TL
- 4. Kategori: 3.250 TL
- 5. Kategori: 3.000 TL
- 6. Kategori: 2.750 TL
- Doğu Üst Tüm Bloklar: 3.000 TL
- 7. Kategori: 1.150 TL
- 8. Kategori: 975 TL
- Misafir: 975 TL
Beşiktaş - Konyaspor Muhtemel İlk 11
Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçtan bir saat öncesine kadar iki takımın da ilk 11 kadrosunun açıklanması beklenmiyor. İşte merakla beklenen Beşiktaş - Konyaspor maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ersin Destanoğlu
- Taylan Bulut
- Rıdvan Yılmaz
- T. Djalo
- Emirhan Topçu
- M. Rashica
- Orkun Kökçü
- Kartal Yılmaz
- V. Cerny
- E. Toure
- Jota
Konyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Bahadır Güngördü
- Adil Demirbağ
- Uğurcan Yazğılı
- Jo Jin-Ho
- Deniz Türüç
- Berkan Kutlu
- Arif Boşluk
- M. Bjorlo
- Umut Nayir
- S. Svendsen
- J. Muleka