Beşiktaş - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Beşiktaş - Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Bu rehberde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maça dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Beşiktaş - Konyaspor Maçı Nereden İzlenir?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS üzeirnden canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Batuhan Kolak olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Mehmet Salih Mazlum, ikinci yardımcı hakem görevini ise Suat Güz üstlenecek.

Futbol maçında dördüncü hakemliği Muhammet Ali Metoğlu yapacak. Beşiktaş - Konyaspor maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve TOD TV gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Beşiktaş - Konyaspor'un puan durumları nasıl?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 33 puan ile beşinci sırada, Konyaspor ise 19 puan ile 13. sırada yer alıyor. Beşiktaş, 19 maçın 9 tanesini kazandı, 6 tanesinde ise berabere kaldı. Konyaspor ise 19 maçın 4 tanesini kazandı, 7 tanesinde ise berabere kaldı.

Beşiktaş - Konyaspor Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Konyaspor maçı nereden canlı izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. Futbol maçında en ucuz bilet fiyatı 975 TL olarak belirlendi. En pahalı bilet fiyatı ise 17.500 TL şeklinde. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçı bilet fiyatları:

100 VIP: 17.500 TL

17.500 TL 101-126 VIP: 15.000 TL

15.000 TL 102-125 BLOK: 4.250 TL

4.250 TL 103-124 BLOK: 3.450 TL

3.450 TL 115-116 BLOK: 4.250 TL

4.250 TL 114-117 BLOK: 3.850 TL

3.850 TL 113-118 BLOK: 3.450 TL

3.450 TL 4. Kategori: 3.250 TL

3.250 TL 5. Kategori: 3.000 TL

3.000 TL 6. Kategori: 2.750 TL

2.750 TL Doğu Üst Tüm Bloklar: 3.000 TL

3.000 TL 7. Kategori: 1.150 TL

1.150 TL 8. Kategori: 975 TL

975 TL Misafir: 975 TL

Beşiktaş - Konyaspor Muhtemel İlk 11

Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçtan bir saat öncesine kadar iki takımın da ilk 11 kadrosunun açıklanması beklenmiyor. İşte merakla beklenen Beşiktaş - Konyaspor maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ersin Destanoğlu

Taylan Bulut

Rıdvan Yılmaz

T. Djalo

Emirhan Topçu

M. Rashica

Orkun Kökçü

Kartal Yılmaz

V. Cerny

E. Toure

Jota

Konyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu