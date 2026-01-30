Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Kocaelispor - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, futbol tutkunlarının merakla beklediği Kocaelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Bu rehberde Kocaelispor Stadyumu'nda oynanacak maça dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Nereden İzlenir?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS üzeirnden canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Alper Akarsu olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Murat Altan, ikinci yardımcı hakem görevini ise Bilal Gölen üstlenecek.

Futbol maçında dördüncü hakemliği Direnç Tonusluoğlu yapacak. Kocaelispor - Fenerbahçe maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve TOD TV gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Kocaelispor - Fenerbahçe'nin puan durumları nasıl?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 43 puan ile ikinci sırada, Kocaelispor ise 24 puan ile 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, 19 maçın 12 tanesini kazandı, 7 tanesinde ise berabere kaldı. Kayserispor ise 19 maçın 6 tanesini kazandı, 6 tanesinde ise berabere kaldı.

Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. Futbol maçında en ucuz bilet fiyatı 1.500 TL olarak belirlendi. En pahalı bilet fiyatı ise 5 bin TL şeklinde. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

PREMİUM VIP: 5.000 TL

5.000 TL GOLD VIP: 3.500 TL

3.500 TL CLASSIC VIP: 3.000 TL

3.000 TL BATI VIP ÜST: 2.750 TL

2.750 TL DOĞU MARATON ALT: 2.500 TL

2.500 TL DOĞU MARATON ÜST: 2.000 TL

2.000 TL HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ALT: 1.500 TL

1.500 TL HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ÜST: 1.500 TL

1.500 TL KUZEY KALE ARKASI ALT: 1.500 TL

1.500 TL KUZEY KALE ARKASI ÜST: 1.500 TL

Kocaelispor - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçtan bir saat öncesine kadar iki takımın da ilk 11 kadrosunun açıklanması beklenmiyor. İşte merakla beklenen Kocaelispor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

Yiğit Efe Demir

J. Oosterwolde

N. Semedo

M. Skriniar

İsmail Yüksek

M. Guendouzi

M. Asensio

D. Nene

A. Musaba

A. Talisca

Kocaelispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Gökhan Değirmenci

A. Dijksteel

B. Balogh

M. Haidara

Ahmet Oğuz

D. Agyei

H. Keita

K. Linetty

Show

B. Petkovic

Tayfur Bingöl

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kocaelispor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Kocaelispor - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.