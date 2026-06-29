Samsung Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 120Hz Ekranı Var

Samsung, yeni bir orta segment Android telefon tanıttı. Galaxy M47 5G olarak adlandırılan model özellikle günün büyük bir bölümünü telefonda geçiren kişiler için büyük bir avantajla birlikte geliyor. Sosyal medyada uzun zaman geçiren, yüksek grafikli mobil oyunlar oynayan kişiler için öne çıkan modeller arasında yer alması bekleniyor.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1400 nit maksimum parlaklık

6.7 inç, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1400 nit maksimum parlaklık Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus+

Corning Gorilla Glass Victus+ İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 GPU: Adreno 710

Adreno 710 RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR5X

6 GB / 8 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1 (MicroSD desteği ile 2 TB'a kadar artırılabilir)

128 GB / 256 GB UFS 3.1 (MicroSD desteği ile 2 TB'a kadar artırılabilir) İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2), 2 MP makro kamera (f/2.4)

50 MP ana kamera (f/1.8), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2), 2 MP makro kamera (f/2.4) Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Güvenlik: Yanda parmak izi tarayıcı

Yanda parmak izi tarayıcı Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Diğer Özellikler: Circle to Search (Ekranda bir yeri daire içine alıp onunla ilgili soru sorma), Google Gemini entegrasyonu, Samsung Wallet

Circle to Search (Ekranda bir yeri daire içine alıp onunla ilgili soru sorma), Google Gemini entegrasyonu, Samsung Wallet Renk Seçenekleri: Kırmızı ve mavi

Samsung Galaxy M47 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy M47 5G, video izlemek ve oyun oynamak için yeterli alan sunan 6,7 inçlik ekranla birlikte geliyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlük sayesinde ekrandaki detayların net şekilde görünmesini sağlayan telefon, Super AMOLED ekran teknolojisi sayesinde derin siyahlar ve canlı renkler sunuyor.

Cihaz, 120Hz yenileme hızı sayesinde menüler arasında geçiş yapma, sosyal medyada gönderiler arasında kaydırma yapma gibi animasyonlarda oldukça akıcı hissettiriyor. Diğer yandan 1400 nit maksimum parlaklık sayesinde ise yoğun güneş altında dahi ekranın net şekilde görmesini mümkün kılıyor.

Samsung Galaxy M47 5G'de Hangi İşlemci Var?

Yeni telefon, daha önce Samsung Galaxy A27 ve Galaxy A36 modellerinde de kullanılan Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Küçük olması, transistörlerin birbirine daha yakın olmasını sağlıyor. Bunun da daha az ısınma gibi avantajları bulunuyor. Öte yandan işlemcide toplam sekiz çekirdek mevcut. Çok yüksek güç tüketen bir oyun açtığınızda ya da video düzenleme işlemi gerçekleştirirken dört adet performans çekirdeği devreye giriyor.

Mesajlaşma ya da sosyal medyada gezinme gibi daha az kaynak tüketen işlemler sırasında dört adet verimlilik çekirdeği Cortex-A55 görev üstleniyor. Böylelikle telefon ihtiyaç duyulduğunda performans çekirdekleri sayesinde çok hızlı çalışıyor ama gerek olmadığında da verimlilik çekirdekleriyle devam ederek gereksiz pil tüketimine sebep olmuyor.

Bu arada oyun performansına da hızlıca değinmekte fayda var. Bu telefonun işlemcisi ile oyunlarda elde edebileceğiniz performans şu şekilde:

Samsung Galaxy M47 5G'de Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 6.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. En iyi yanı ise telefon şarj olurken oyun oynadığınızda gücü direkt işlemciye aktarıyor. Böylece batarya ısınması sorununun da önüne geçiliyor. Dolayısıyla performans düşüşünün de önüne geçiliyor.

Samsung Galaxy M47 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber gelen Samsung Galaxy M47 5G için 22 bin 999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 11 bin 343 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 21 bin TL civarında olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğinin altını çizelim.

Samsung Galaxy M47 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un şu an Türkiye'de pek çok akıllı telefonu satılıyor. Bunlara örnek olarak Galaxy A56 5G ve Galaxy A17 5G modellerini verebiliriz. Ne var ki Samsung'un Galaxy M serisi, bu satılan telefonlar arasında yer almıyor. O yüzden Galaxy M47 5G'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy M47 5G'nin bütçe dostu bir telefon olması sayesinde geniş bir kitle tarafından tercih edilecek modeller arasında yer alacağını düşünüyorum. Elbette ki ileri düzey grafiklere sahip oyunlarda çok iyi bir performans sağlamayabilir ama Mobile Legendds Bang Bang gibi cihazı çok zorlamayan yapımları oynamayı seven ya da battle royale türünün popüler öreklerinden PUBG Mobile gibi oyunları oynayarak vakit geçirenler için ideal performans sağlayacaktır.