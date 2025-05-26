Samsung Galaxy Serisinin En Popüler Modeline One UI 7 Müjdesi Geldi

Büyük One UI 7 güncellemesi, Samsung Galaxy A serisinin en popüler telefonuna gelecek. One UI 7, orta segmentin en bilindik modeli Galaxy A53 için geliyor. Öncelik Güney Kore'deki kullanıcılar için olacak ve yakın zamanda diğer ülkelerdeki modeller için de kademeli olarak yayınlanacak.

3.4 GB büyüklüğündeki güncellemenin yazılım numarası A536NKSU9FYE1 olarak geçiyor. Bu güncellemeyi A53'e indirdikten sonra Android 15'i ve en yeni arayüzü elde ediyorsunuz.

One UI 8 Güncellemesi de Alacak

Geçtiğimiz günlerde A serisinden A73 de güncellemeyi almıştı. Sıra A53'e geldi. Üstelik güncelleme politikaları kapsamında bu yıl içinde hem Android 16 hem de One UI 8'i alacağı da müjdelendi. One UI 8 güncellemesini aldıktan sonra başka büyük güncelleme almayacak.

One UI 7 ile gelecek olan tüm detayların bu telefona gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Yani tüm özellikler Galaxy A53 için geçerli olmayabilir. Galaxy A53 şimdiye kadar iki büyük güncelleme aldı. Şimdiki güncellemeyle üçüncüsünü almış olacak.

Galaxy A53 One UI Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Güncellemeyi almak isteyen kullanıcıların, telefonlarının Ayarlar kısmına girdikten sonra Yazılım Güncellemesi sekmesine girdikten sonra "İndir ve Yükle" seçeneğine tıklaması gerekiyor.

Hatırlatma: Güncelleme şu an kademeli olarak dağıtıldığı için henüz indirme seçeneği aktif olmayabilir. Sık sık kontrol ederek güncellemenin gelip gelmediğini kendiniz kontrol edebilirsiniz.