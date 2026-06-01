Samsung'dan İki Orta Segment Telefonu İçin One UI 8.5 Müjdesi!

Samsung mayıs ayının başlarında başlattığı One UI 8.5'in dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli marka son olarak iki akıllı telefonu için daha yeni sürümü kullanıma sundu. Peki güncellenen modeller hangileri? İşte merak edilen detaylar!

Samsung, Galaxy A55 ve A35 İçin One UI 8.5 Güncellemesini Yayınladı

Samsung geçtiğimiz hafta Güney Kore'deki Galaxy A55 ve A35 modelleri için One UI 8.5 güncellemesini yayınlamıştı. Marka son olarak bu güncellemeyi global pazarlara da genişletti. İlk etapta Hindistan'da ve Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulan yeni sürümün önümüzdeki günlerde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

One UI 8.5 güncellemesinin boyutunun yaklaşık 3.0 GB seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak beta programına katılan kullanıcılar için bu güncellemenin dosya boyutu 400 MB’ın altında kalacak. Bu nedenle beta kullanıcıları One UI 8.0’dan yükseltme yapacak kullanıcılara kıyasla çok daha küçük bir indirecek. Bunun yanında şirket güncelleme esnasında stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanılmasını öneriyor. Aynı zamanda olası veri kayıplarına karşı güncelleme öncesinde önemli verilerin yedeklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtelim.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

One UI 8.5 güncellemesinin yüklenmesi oldukça basit. Zira burada genellikle otomatik bir güncelleme bildirimi görüyorsunuz. Fakat bazı durumlarda bu bildirim gelmiyor ve işleminizi manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekebiliyor. Bu durumda ise Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Cihazınız bu adımları takip ettikten sonra indirilebilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol edecek. Eğer uygun bir yama bulunursa kolay bir şekilde telefonunuza yükleyebileceksiniz.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Samsung’un One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını oldukça iyi ilerlettiğini düşünüyorum. Son zamanlarda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumda firmanın an itibariyle giriş ve orta segmente odaklandığını söyleyebilirim. Eğer telefonunuz Güney Koreli şirketin güncelleme desteği kapsamındaysa ve henüz güncellemeyi almadıysanız endişelenmenize gerek yok. Kısa süre içinde cihazınızın da güncelleneceğini söyleyebiliriz.