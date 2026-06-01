Samsung'dan İki Orta Segment Telefonu İçin One UI 8.5 Müjdesi!
Samsung, kısa bir süre önce orta segmente hitap eden iki akıllı telefonu için One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Galaxy A55 ve A35 modelleri için One UI 8.5 güncellemesini
- Yeni sürüm şu an için Hindistan ve Avrupa'daki modeller için yayında.
- Galaxy A55 ve A35 için yayınlanan One UI 8.5 güncellemesinin dosya boyutu yaklaşık 3 GB boyutlarında.
Samsung mayıs ayının başlarında başlattığı One UI 8.5'in dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli marka son olarak iki akıllı telefonu için daha yeni sürümü kullanıma sundu. Peki güncellenen modeller hangileri? İşte merak edilen detaylar!
Samsung, Galaxy A55 ve A35 İçin One UI 8.5 Güncellemesini Yayınladı
Samsung geçtiğimiz hafta Güney Kore'deki Galaxy A55 ve A35 modelleri için One UI 8.5 güncellemesini yayınlamıştı. Marka son olarak bu güncellemeyi global pazarlara da genişletti. İlk etapta Hindistan'da ve Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulan yeni sürümün önümüzdeki günlerde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor.
One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?
One UI 8.5 güncellemesinin boyutunun yaklaşık 3.0 GB seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak beta programına katılan kullanıcılar için bu güncellemenin dosya boyutu 400 MB’ın altında kalacak. Bu nedenle beta kullanıcıları One UI 8.0’dan yükseltme yapacak kullanıcılara kıyasla çok daha küçük bir indirecek. Bunun yanında şirket güncelleme esnasında stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanılmasını öneriyor. Aynı zamanda olası veri kayıplarına karşı güncelleme öncesinde önemli verilerin yedeklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtelim.
One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
One UI 8.5 güncellemesinin yüklenmesi oldukça basit. Zira burada genellikle otomatik bir güncelleme bildirimi görüyorsunuz. Fakat bazı durumlarda bu bildirim gelmiyor ve işleminizi manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekebiliyor. Bu durumda ise Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Cihazınız bu adımları takip ettikten sonra indirilebilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol edecek. Eğer uygun bir yama bulunursa kolay bir şekilde telefonunuza yükleyebileceksiniz.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Editörün Yorumu
Samsung’un One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını oldukça iyi ilerlettiğini düşünüyorum. Son zamanlarda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumda firmanın an itibariyle giriş ve orta segmente odaklandığını söyleyebilirim. Eğer telefonunuz Güney Koreli şirketin güncelleme desteği kapsamındaysa ve henüz güncellemeyi almadıysanız endişelenmenize gerek yok. Kısa süre içinde cihazınızın da güncelleneceğini söyleyebiliriz.