En Güçlü Android Tabletler: 24 GB RAM'li Tablet İlk Üçe Girdi

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en güçlü Android tabletleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm'un işlemcileri oluşturdu. vivo'nun çok güçlü işlemciye sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, OPPO, Redmi ve OnePlus'ın tabletleri de bulunuyor. Peki, en güçlü Android tablet modelleri hangileri?

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?

vivo Pad 6 Pro: 4 milyon 132 bin 697 puan iQOO Pad 6 Pro: 4 milyon 81 bin 31 puan Lenovo Legion Y700 2026: 4 milyon 73 bin 338 puan OPPO Pad 5 Pro: 4 milyon 21 bin 900 puan OnePlus Pad 3 Pro: 4 milyon 19 bin 15 puan Honor MagicPad 3 Pro 13.3: 4 milyon 19 bin 15 puan Redmi K Pad 2: 3 milyon 716 bin 562 puan H3C MegaBook: 3 milyon 390 bin 74 puan OPPO Pad 4 Pro: 3 milyon 341 bin 39 puan OnePlus Pad 2 Pro: 3 milyon 299 bin 505 puan

AnTuTu'ya göre geçtiğimiz ayın en güçlü Android tablet modelleri listesinin ilk sırasında vivo Pad 6 Pro konumlandı. Bu tablet 4 milyon 132 bin 697 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu tableti 4 milyon 81 bin 31 puan ile iQOO Pad 6 Pro takip etti. Üçüncü sırada ise 4 milyon 73 bin 338 puan ile Lenovo Legion Y700 2026 bulunuyor.

vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Pad 6 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. AnTuTu testinde Android tabletin 16 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

iQOO Pad 6 Pro'da da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabiliyor. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Lenovo Legion Y700 2026'nın İşlemcisi Nasıl?

Legion Y700 2026'da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulnuuyor. Bu arada söz konusu işlemci 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi K Pad 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Redmi K Pad 2'de MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcsii bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Tablette 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri yer alıyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı listede ilk beş sırada bulunan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili tabletler, 4 milyon puana ulaştı. Son sıradaki tablet bile 3 milyon 299 bin 505 puan aldı. Bu puanlar, tabletlerin artık yalnızca video izlemek gibi aktiviteler için değil aynı zamanda çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları oynatabilecek ve hatta video düzenleme gibi ağır işleri yapabilecek güçte olduğu anlamına geliyor.