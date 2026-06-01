TECNO'dan 144Hz Ekranlı ve Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor!

TECNO çok yakında Pova 8 5G isimli yeni telefonunu kullanıcıların beğenisine sunacak. Hatırlanacağı üzere telefon daha önce FCC sertifikası almış ve Geekbench performans testlerine girmişti. Son gelişmeler ise modelle ilgili yeni detayları ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

TECNO Pova 8 5G Işıklı Bildirim Sistemine Sahip Olabilir

TECNO kısa süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla yaklaşan Pova 8 5G hakkında ipuçları verdi. Şirketin paylaşımında kullanmış olduğu detaylar akıllı telefonda tıpkı Infinix Note 60 Pro'daki gibi bir ışıklı bildirim sistemi kullanılacağını gözler önüne seriyor diyebiliriz.

TECNO Pova 8 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 7100

RAM: 8 GB (Başka seçenekler olabilir.)

Depolama: 256 GB (Başka seçenekler olabilir.)

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj : 45W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HIOS 16

TECNO Pova 8 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya sürülen TECNO Pova 7 5G'de 6,78 inç boyutlarında, 1080 x 2460 piksel çözünürlüğü ve 144Hz tazeleme hızlarını destekleyen LCD bir ekran kullanılmıştı. Bu kapsamda Pova 8 5G'nin de 6,7 inç civarında LCD bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra yenileme hızlarının da selefindeki gibi 144Hz seviyesinde olması söz konusu.

TECNO Pova 8 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Ürünün bir süre önce Geekbench testlerine girmesi dolayısıyla işlemcisi büyük oranda netleşti. Buna göre cihazda MediaTek'in Dimensity 7100 yonga seti yer alacak. Bir önceki modelde ise Dimensity 7300 Ultimate tercih edilmişti. Söz konusu donanım 6 nm mimariye sahip. Bu da 7 nm tabanlı diğer işlemcilere kıyasla bazı önemli avantajlar sunuyor diyebiliriz.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri transistörlerin boyutunu ve transistörler arasındaki mesafeyi belirtiyor. Burada değer düştükçe işlemci daha fazla transistöre sahip oluyor, daha hızlı çalışıyor ve daha az güç tüketiyor.

Yonga seti Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2 gibi telefonlarda da kullanıyor. Oyun performansında da başarılı. Zira PUBG Mobile'ı 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Kısacası mobil pazardaki oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak.

TECNO Pova 8 5G Bataryası Nasıl Olacak?

Kullanıcıların TECNO Pova 8 5G ile birlikte gün içinde sürekli şarj cihazı arama ihtiyacı olmayacak. Bu kapsamda üründe 45W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh kapasiteli bir pilin mevcut olacağı söyleniyor. Selefinde 45W destekli 6.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu da yeni modelin kullanıcılara daha uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

TECNO Pova 8 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO şu ana dek Pova 8 5G'nin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Hatta şirketin son paylaşımına baktığımızda 'Yakında Geliyor' ibaresini görebiliyoruz. Fakat buna rağmen bazı kaynaklara göre akıllı telefon bu ay içerisinde kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunun dışında şirket ülkemizde Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 gibi modelleri satıyor. Bu nedenle Pova 8 5G'nin de tantıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

TECNO Pova 8 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 7 5G ilk tanıtıldığında 157 dolar (7.206 TL) seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketine sahipti. Yeni model batarya gibi konularda selefinden daha iyi olacağından muhtemelen 190 dolar (8.720 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olabilir. Ülkemizde uygulanan vergileri buna dahil ettiğimizde 17.787 TL civarında bir meblağ karşımıza çıkıyor.

Editörün Yorumu

TECNO'nun telefon modellerini gerçekten beğeniyorum. Marka genellikle düşük fiyat etiketine 144Hz ekran ve orta-üst segment işlemci gibi dikkat çeken özellikler sunuyor. TECNO Pova 8 5G de buna benzer bir anlayışla kullanıcılara sunulacak. Kısacası telefonlara çok fazla para harcamak istemiyorsanız yeni model sizin için önemli bir seçenek olabilir.