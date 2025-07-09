Samsung Açıkladı: Yeni Yapay Zeka Özellikleri Bu Tarihten Sonra Ücretli Olabilir!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini nihayet gerçekleştirdi. Yeni katlanabilir telefonlarını ve akıllı saat modellerini tanıtan şirket, aynı zamanda uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden Galaxy AI özelliklerinin akıbeti hakkında da lansman öncesinde önemli bir açıklama yaptı.

Samsung, ilk olarak 2024 başında kullanıma sunduğu yapay zeka özelliklerinin 2025 yılının sonuna kadar ücretsiz kalacağını duyurmuştu. Ancak bu tarihten sonra hangi özelliklerin ücretli hale geleceği belirsizliğini koruyordu. Yapılan son açıklamaya göre, 2025 sonrasında dahi daha önce sunulan temel Galaxy AI özelliklerinin ve araçlarının hala ücretsiz olarak kullanılabilecek. İşte detaylar!

Telefonlarla Birlikte Gelen Galaxy AI Özellikleri Ücretsiz Olmaya Devam Edecek

Samsung, Galaxy Unpacked lansmanı öncesinde önemli bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Şirket, halihazırda kullanıcılara sunulan temel yapay zeka özelliklerinin yeni Galaxy AI programına dahil edilmeyip süresiz olarak ücretsiz kalacağını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, daha önce S24 ve S25 gibi serilerle birlikte kullanıma sunulan özellikler ömür boyu ücretsiz olacak.

Samsung cihazlarda ücretsiz olarak kullanılmaya devam edilebilecek Galaxy AI özellikleri şu şekilde:

Tarama Yardımcısı

Not Yardımı

Geliştirilmiş Yakınlaştırma

Üretken Duvar Kâğıtları

Audio Eraser

Canlı Çeviri

Teknoloji devi, yaptığı açıklamada Galaxy AI özelliklerinin ve araçlarının sürekli olarak genişleyeceğini de bildirdi. Bu durum, pek çok kullanıcının aklına "gelecekteki yapay zeka özellikleri ücretli olacak mı?" sorusunu getirdi. Şirket, bu konuda net bir açıklama yapmasa da bazı üst düzey yöneticiler şirketin şu anda birtakım premium yapay zeka özellikleri geliştirdiğini belirtirken, bu araçlardan bazılarının ücretli olabileceğinin sinyalini verdi.

Peki siz Samsung'un Galaxy AI özellikleri hakkında verdiği bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...