Samsung'dan Ucuz İki Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde daha çok giriş ve orta segmente odaklanan marka son olarak iki akıllı telefonu için daha yeni sürümü kullanıma sundu. Peki One UI 8.5 yaması alan Samsung modelleri hangileri? İşte merak edilen detaylar!

One UI 8.5 Güncellemesi Alan Samsung Modelleri Hangileri?

Samsung kısa bir süre önce Galaxy F15 ve M34 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Sırasıyla E156BXXUADZE7 ve M346BXXUCFZE6 yapı numaralarıyla gelen yeni yama şu anda Hindistan'daki modeller için yayında. Şu an için resmi bir açıklama olmasa da güncellemenin önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de gelmesi olası.

Galaxy F15 ve M34 İçin Gelen One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB Boyutlarında?

One UI 8.5 güncellemesi Galaxy F15 için 2,5 GB ve Galaxy M34 için ise 2,8 GB boyutlarında. Yeni yamanın dosya boyutlarının amiral gemileri için 4-5 GB arasında değiştiğini düşündüğümüzde bu boyutların ortalama düzeyde olduğunu söyleyebilriiz.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Bu tür güncellemelerde genellikle otomatik bildirim alıyorsunuz. Ancak bazı durumlarda sorun yaşanabilir ve güncellemeyi manuel olarak yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda telefonunuz mevcut bir güncelleme olup olmadığını kontrol edecek ve varsa güncellemeyi indirip yükleyecek.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Samsung'un One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımında yavaş yavaş sona geldiğini düşünüyorum. Son dönemde dağıtımın daha çok giriş ve orta segment modellere yapılığını görüyorum. Dağıtım sonlandıktan sonra şirketin bundan sonraki ana odağı Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi olacak diyebilirim.