Samsung'dan Ucuz İki Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi!
Samsung giriş segment iki modeli için daha Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. Peki güncellenen modeller hangileri? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung kısa bir süre önce Galaxy F15 ve M34 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı.
- E156BXXUADZE7 ve M346BXXUCFZE6 yapı numaralarıyla gelen yeni yama şu anda Hindistan'daki modeller için yayında. Ayrıca Mayıs 2026 yamasını beraberinde getirdiğini belirtelim.
- One UI 8.5 güncellemesi Galaxy F15 için 2,5 GB ve Galaxy M34 için ise 2,8 GB boyutlarında
Samsung One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde daha çok giriş ve orta segmente odaklanan marka son olarak iki akıllı telefonu için daha yeni sürümü kullanıma sundu. Peki One UI 8.5 yaması alan Samsung modelleri hangileri? İşte merak edilen detaylar!
One UI 8.5 Güncellemesi Alan Samsung Modelleri Hangileri?
Samsung kısa bir süre önce Galaxy F15 ve M34 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Sırasıyla E156BXXUADZE7 ve M346BXXUCFZE6 yapı numaralarıyla gelen yeni yama şu anda Hindistan'daki modeller için yayında. Şu an için resmi bir açıklama olmasa da güncellemenin önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de gelmesi olası.
Galaxy F15 ve M34 İçin Gelen One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB Boyutlarında?
One UI 8.5 güncellemesi Galaxy F15 için 2,5 GB ve Galaxy M34 için ise 2,8 GB boyutlarında. Yeni yamanın dosya boyutlarının amiral gemileri için 4-5 GB arasında değiştiğini düşündüğümüzde bu boyutların ortalama düzeyde olduğunu söyleyebilriiz.
One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
Bu tür güncellemelerde genellikle otomatik bildirim alıyorsunuz. Ancak bazı durumlarda sorun yaşanabilir ve güncellemeyi manuel olarak yüklemeniz gerekebilir. Bu durumda Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda telefonunuz mevcut bir güncelleme olup olmadığını kontrol edecek ve varsa güncellemeyi indirip yükleyecek.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Samsung Galaxy S26'nın Değeri 3 Ayda 14 Bin TL Düştü
Samsung Galaxy S26 modelinin Türkiye çıkış fiyatı ile güncel satış fiyatını kıyasladık. Söz konusu modelin üç ayda kaybettiği değer dudak uçuklattı.
Editörün Yorumu
Samsung'un One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımında yavaş yavaş sona geldiğini düşünüyorum. Son dönemde dağıtımın daha çok giriş ve orta segment modellere yapılığını görüyorum. Dağıtım sonlandıktan sonra şirketin bundan sonraki ana odağı Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi olacak diyebilirim.