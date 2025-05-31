Samsung'un Amiral Gemisi Telefonuna One UI 8 Müjdesi
Android 16 tabanlı One UI 8 beta sürümü, popüler Galaxy serilerinden biri için daha müjdelendi. İşte beta sürecinin detayları ve tüm bilinenler:
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 beta sürümünü ilk olarak Galaxy S25 serisi için kullanıma sunmasının ardından, Galaxy S23 serisi için de beta programını genişletiyor.
Daha önceki açıklamalarda One IU 8 beta sürecinin Galaxy S25 serisi için Haziran başında başlayacağı belirtilmişti. Şimdi ise sırada Galaxy S23 serisi var. Bu kapsamda;
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
modelleri için beta süreci yakın zamanda duyurulacak.
One UI 8.0'dan Beklenen Yenilikler
Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0'ı, Android 15 tabanlı One UI 7.0 kadar büyük bir değişiklik olmayacak. Ancak One UI 7.0'ın dağıtım sürecinde yaşanan sıkıntılar ve gecikmeler sebebiyle Samsung'un elini hızlı tuttuğu düşünülüyor. Gelişmiş yapa zeka destekli özelliklerle donatılacak olan güncellemede kullanıcıları daha sade ve anlaşılır bir arayüz karşılayacak.
Galeri kısmında "Gizli Albüm" özelliği yer alacak. Kullanıcılar, fotoğraf ve videoları bu klasörün içinde, gözden ırak bir şekilde depolayabilecek.
Eski dönemlerden bilinen, ekran kilidi ve animasyonların daha modern bir dokunuşla elden geçirileceği Decal Shader özelliği geri dönecek. Genel arayüz tasarımında da değişiklikler olacak, ancak çok büyük çaplı düzenlemeler yapılmayacak. Zira, One UI 7 sürümünde arayüz zaten tamamen yenilenmişti. Ancak bildirim animasyonlarında dha modern ve yumuşak geçişler kullanılacak.
Yapay zekayla harmanlanmış görsel-video özellikleri, kullanıcıların günlük rutinlerini destekleyecek. Now Bar ve Now Brief gibi özet sunan sekmeler daha gelişmiş halde sunulacak.
One UI 8 Almayacak Telefonlar
Bazı Galaxy serisi telefonlar bu güncellemeden nasiplenmeyecek. Almayacak telefonlar listesi şöyle:
- Galaxy S serisi:
Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra
- Tabletler:
Galaxy Tab S6 Lite (2022), Tab Active 4 Pro
- Katlanabilirler:
Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3
- A serisi:
Galaxy A14 ve A14 5G
- M serisi:
Galaxy M33, M14, M14 5G
- F serisi:
Galaxy F14 5G
One UI 8 Bu Modeller İçin Yolun Sonu Olacak!
Teknoloji devi Samsung, One UI 8 ile birlikte bazı cihazların güncelleme dönemini tamamlayacağını duyurdu. Listede tabletler ve popüler modeller de var.