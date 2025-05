Samsung'un Amiral Gemisi Telefonuna One UI 8 Müjdesi

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 beta sürümünü ilk olarak Galaxy S25 serisi için kullanıma sunmasının ardından, Galaxy S23 serisi için de beta programını genişletiyor.

Daha önceki açıklamalarda One IU 8 beta sürecinin Galaxy S25 serisi için Haziran başında başlayacağı belirtilmişti. Şimdi ise sırada Galaxy S23 serisi var. Bu kapsamda;

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

modelleri için beta süreci yakın zamanda duyurulacak.

One UI 8.0'dan Beklenen Yenilikler

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0'ı, Android 15 tabanlı One UI 7.0 kadar büyük bir değişiklik olmayacak. Ancak One UI 7.0'ın dağıtım sürecinde yaşanan sıkıntılar ve gecikmeler sebebiyle Samsung'un elini hızlı tuttuğu düşünülüyor. Gelişmiş yapa zeka destekli özelliklerle donatılacak olan güncellemede kullanıcıları daha sade ve anlaşılır bir arayüz karşılayacak.

Galeri kısmında "Gizli Albüm" özelliği yer alacak. Kullanıcılar, fotoğraf ve videoları bu klasörün içinde, gözden ırak bir şekilde depolayabilecek.

Eski dönemlerden bilinen, ekran kilidi ve animasyonların daha modern bir dokunuşla elden geçirileceği Decal Shader özelliği geri dönecek. Genel arayüz tasarımında da değişiklikler olacak, ancak çok büyük çaplı düzenlemeler yapılmayacak. Zira, One UI 7 sürümünde arayüz zaten tamamen yenilenmişti. Ancak bildirim animasyonlarında dha modern ve yumuşak geçişler kullanılacak.

Yapay zekayla harmanlanmış görsel-video özellikleri, kullanıcıların günlük rutinlerini destekleyecek. Now Bar ve Now Brief gibi özet sunan sekmeler daha gelişmiş halde sunulacak.

One UI 8 Almayacak Telefonlar

Bazı Galaxy serisi telefonlar bu güncellemeden nasiplenmeyecek. Almayacak telefonlar listesi şöyle: