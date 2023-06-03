Samsung'dan Galaxy S23 Serisinin Bulanık Fotoğraf Sorunuyla İlgili Açıklama!

Bazı Galaxy S23 ve S23+ kullanıcıları, fotoğraflarında "yumuşak bir alan" veya "muz bulanıklığı" adı verilen bir sorundan şikayetçi. Samsung, bu sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Samsung'un resmî forumlarında kullanıcılar fotoğraflardaki bulanıklığın daha net anlaşılması için çektikleri fotoğrafları paylaşıyorlar. Samsung, sorunun yazılım kaynaklı olduğunu belirtti ve donanımsal bir sorun olmadığını açıkladı.

Sorun Geçici Olarak Nasıl Düzeltilebilir?

Samsung henüz sorunu düzeltecek yazılım güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir bilgi vermedi ancak kullanıcılar şimdilik fotoğrafları 30 cm uzaktan veya dikey tutarak çekerek bu sorundan kaçınabiliyorlar.

Samsung, sorunun nedeninin arka geniş açılı kameranın karanlıkta yardımcı olan parlak bir diyafram açıklığına sahip olması olduğunu belirtiyor. Bu diyafram açıklığı, belirgin seçici odaklamayı zorlaştırarak arka planın biraz bulanık görünmesine neden oluyor.

Peki siz benzer bir sorundan muzdarip misiniz? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.