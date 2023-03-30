Samsung'dan Dev Kampanya: Premium TV'lerden Alana Galaxy S23 Serisi Hediye!
Samsung 20 gün sürecek yeni kampanya kapsamında premium TV'lerden satın alanlara S23 serisi telefonlardan hediye ediyor. İşte detaylar!
Samsung, 28 Mart - 18 Nisan tarihleri arasındaki kampanya kapsamında, premium segment TV'lerden birini ön sipariş kampanyasıyla satın alanlar için Galaxy akıllı telefon hediyesi sunuyor.
Kampanya kapsamında, üstün görüntü kalitesine sahip seçili Neo QLED 8K TV modellerinden birini alacaklara Galaxy S23, S23+, S23 Ultra akıllı telefonlardan birini hediye ediliyor.
Ayrıca seçili Neo QLED 4K veya OLED 4K TV modellerinden birini alacaklara ise Galaxy A54 akıllı telefon hediyesi veriliyor.
Premium TV'ler Samsung Galaxy S23 Serisi Telefonlar Kazandırıyor
Samsung’un yeni Neo QLED 8K TV Serisi, arka ışık denetimi, kontrast seviyeleri, kalibrasyon ve derinlik artırımı gibi birçok özelliğiyle gerçeğe en yakın görüntü kalitesini sunuyor. Yeni Neo QLED 8K TV serisi, gerçeğe çok yakın görüntüleri sunarken, görüntü kalitesinde adeta bir çığır açıyor.
Samsung'un tüm yeni 2022 QLED modelleri Pantone Eşleştirme Sisteminin (PMS) yaratıcısı ve dünya renk endüstrisinin öncüsü Pantone markasından da 'Pantone Onaylı' sertifikasını da alma başarısını gösterdi.
Kampanya ile ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı ziyaret edebilir veya Samsung’un 444 77 11 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.
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