Samsung'un Çok Sevilen Telefonları İçin One UI 9 Müjdesi: Testler Başladı!

Akıllı telefon üreticileri Android 17 güncellemesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Samsung da bir süredir yeni sürümü temel alan One UI 9 arayüzü için beta sürecini yürütüyor. Kısa bir süre önce Galaxy S26 serisi için üçüncü betayı kullanıma sunan Güney Koreli marka son gelişmelere göre yeni sürümü üç modelinde daha test etmeye başladı.

One UI 9 Testleri Hangi Samsung Telefonları İçin Başladı?

Samsung kısa bir süre önce Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra’da test etmeye başladı. Yeni sürüm bu modeller için bir beta sürecinden ziyade şu anda şirketin kendi bünyesinde dahili olarak test ediliyor. Ayrıca sırasıyla S921BXXUFEZF7, S926BXXUFEZF7 ve S928BXXUFEZF yapı numaralarına sahip olduklarını belirtelim.

Galaxy S24 Serisi İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Samsung'dan şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama gelmese de One UI 9 beta güncellemesinin Galaxy S24 serisi için yayınlanmama ihtimali söz konusu. Yani söz konusu akıllı telefonların doğrudan kararlı sürümü alacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte One UI 9 beta testlerinin Galaxy S26 serisiyle sınırlı tutulacağı söyleniyor.

Galaxy S24 serisi halihazırda dağıtımı devam eden One 8.5 güncellemesinin beta sürecine dahil edilmişti. Ancak bir son dakika değişikliği olmazsa akıllı telefonlar One UI 9'un beta sürecinde yer almayacak.

Galaxy S24 Serisi Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung’un kararlı One UI 9 güncellemesini temmuz ayında Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni sürüm çıkışının hemen ardından uyumlu diğer modeller için de dağıtılacak. Marka bu kapsamda ilk etapta Galaxy S26 serisi gibi en yeni amiral gemisi modellerini yeni sürüme geçirecek. Sonrasında ise Galaxy S25 ve Galaxy S24 gibi geçmiş yıllarda çıkan üst segment telefonları güncelleyecek. Yani Galaxy S24 ailesi ağustos civarında yeni sürümü alabilir.

Editörün Yorumu

Samsung’un Galaxy S24 serisi için One UI 9 testlerine başlaması açıkçası beni pek şaşırtmadı. Yazıda da belirttiğim gibi bu testler şu an için halka açık bir beta sürecinden ziyade şirket içinde dahili olarak yürütülüyor. Ancak kararlı sürümün nihayetinde bu cihazlara geleceğini bildiğimiz için mevcut durumun endişe yaratacak bir tarafı kesinlikle yok diyebilirim.