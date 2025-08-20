Samsung'un Ultra İnce Amiral Gemisi Nihayet One UI 8'e Kavuşuyor

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, nihayet Samsung'un ince kasalı amiral gemisi telefonu S25 Edge'e geliyor. Ortaya çıkan bir sızıntı, şu an stabil versiyonu sadece Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinde çalışan One UI 8 güncellemesi, beklenenden daha erken bir tarihte cihaza entegre edilecek.

Sızıntılar, Güney Koreli devin BYH7 yapı numarasına sahip bir test sürümü üzerinde çalıştığını gösteriyor. Söz konusu güncelleme, 1 Eylül 2025 güvenlik yamasıyla birlikte gelecek ve muhtemelen beta sürecine dahil edilmeden, yani direkt olarak stabil sürümle sunulacak.

One UI 8 Betasına Dahil Olacak Diğer Samsung Modelleri

Galaxy S25 Edge kullanıcıları, çok yakında Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine kavuşacak. Diğer Samsung telefon modellerinde de yeşil ışık yanıyor. Örneğin Galaxy S24 serisi ve Z Fold 6 / Z Flip 6 için beta süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı. Takvimler Ekim ayını gösterdiğinde ise Galaxy S23, Tab S10 serisi ve Z Fold 5/Flip 5 modellerine gelecek.

Galaxy S25 Edge Özellikleri

Telefon, 6,7 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran ile geliyor. 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim sunuyor. Yalnızca 163 gram ağırlığında olan cihazın ekran korumasını Corning Gorilla Glass Ceramic 2 teknolojisi sağlıyor.

Gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alan model, grafik performansı için Adreno 830 GPU'suna sahip. Cihazda 12 GB RAM bulunuyor. Tüm bu donanıma 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Cihaz kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 işletim sistemiyle çıkıyor.

Bu telefon kamera tarafında da oldukça iddialı. Arkada 200 MP f/1.7 ana kamera ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP f/2.2 selfie kamerası göz kırpıyor.

Batarya kısmına baktığımızda yalnızca 3.900 mAh değerine sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu düşük değer, 25W hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor. Son olarak cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Galaxy S25 Edge Türkiye Fiyatı

Galaxy S25 Edge modelinin 256 GB depolama alanına sahip olan varyantı 74 bin 499 TL, 512 GB depolama alanıyla gelen varyantı ise 79 bin 499 TL fiyattan satılıyor.