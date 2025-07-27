Samsung'un Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Yolda: Birden Fazla Seçenekle Geliyor!

Samsung'un merakla beklenen yeni Fan Edition modelini önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Galaxy S25 serisinin son üyesi olarak görülen yeni S25 FE, kısa bir süre önce yeni bir sızıntıyla daha gündeme geldi. Geçtiğimi haftalarda bazı teknik özellikleri ortaya çıkan telefonun şimdi de bellek ve renk seçenekleri paylaşıldı. İşte detaylar!

Galaxy S25 FE'nin Bellek Seçenekleri Ortaya Çıktı

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni telefon, 8 GB RAM'e ek olarak 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Pek çok orta segment cihazın günümüzde 256 GB depolama seçeneği sunduğu düşünüşdüğünde Galaxy S25 FE'nin 128 GB'lık başlangıç seçeneği bazıları için beklentileri karşılayamayabilir.

Renk seçeneklerine de değinecek olursak, yeni telefonun henüz doğrulanmasa da Lacivert, Buz Mavisi, Jet Siyahı ve Beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacağı belirtiliyor. Lacivert, Jet Siyahı ve Buz Mavisi renklerini daha öncesinde Galaxy S25 serisinde gördüğümüz için bu seçenekler hakkında somut fikirlerimiz var. Ancak beyaz modelin uzun bir aradan sonra Fan Edition cephesinde bir ilk olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy S25 FE Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel

6.7 inç, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel İşlemci: Exynos 2400

Exynos 2400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı sensör, 8 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı sensör, 8 MP telefoto lens Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 45 W

45 W Kalınlık: 7.4 mm

7.4 mm Ağırlık: 190 gram

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Galaxy S25 FE sunduğu özellikler ile blirkte en iyi Samsung telefonlar listesine adını yazdırabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...