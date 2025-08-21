Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy S25 FE Beklediğimizden Çok Daha Güçlü Olacak

Samsung Galaxy S25 FE'nin özellikleri bir kez daha sızdırıldı. Buna göre merakla beklenen telefonda Exynos 2400 işlemci, 50 megapiksel ana kamera ve 45W hızlı şarj desteği gibi genellikle amiral gemisi telefonlarda karşımıza çıkan özellikler olacak. Aynı zamanda 6.7 inç Dynamic AMOLED ekran ve 4.900 mAh batarya yine bu telefonda karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S25 FE Özellikleri Sızdırıldı

Amiral gemisi katili (Flagship Killer), özellikle üst segment telefonlarla aynı ya da benzer özelliklere sahip olan ancak onlardan çok daha uygun fiyata satılan telefonlar için sık sık kullanılır. Genellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin modelleri için kullandığımız bu ifade sızdırılan son bilgilere göre hiç olmadığı kadar Samsung Galaxy S25 FE'ye yakışıyor.

Önceki sızıntılar Samsung'un Galaxy S25 FE'de Exynos 2400e işlemci kullanacağını gösteriyordu. Bu işlemci daha önce Galaxy S24 FE'de de kulalnılmııştı. Ancak son sızıntılar şirketin Exynos 2400e değil Exynos 2400 kullanacağını gösteriyor. Bu da performansın daha iyi olacağı anlamına geliyor.

Samsung ayrıca bu modelde soğutma performansını da iyileştirecek. S24 FE'ye kıyasla soğutma sistemi yüzde 15'e yakın daha iyi performans sunacak. 8 GB LPDDR5X RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama yine bu modelde karşımıza çıkacak. Ekran sızıntıları ise önceki bilgilerle uyuşuyor.

Buna göre Samsung Galaxy S25 FE, 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED ekran ile gelecek. 1900 nit parlaklık değerine ulaşabilen söz konusu panel FHD+ çözünürlük sunuyor ve Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Arka tarafta da aynı koruma standardı mevcut.

Kamera tarafında ise üçlü bir dizilim bizleri karşılıyor. Bunlar 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel telefoto lens ve 12 megapiksel ultra geniş açı kamera. Ön tarafta ise 12 megapiksel kamera var. Cihaz, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüne sahip. Ayrıca 4.900 mAh kapasiteli batarya ve 45W kablolu hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Türkiye Fiyatı Yüzleri Güldürebilir

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Samsung Galaxy S25 FE gerçek bir amiral gemisi katili olacak. Ancak bu durum özellikle Türkiye'de geçerli. Elbette ki bu konuda konuşmak için erken olsa da Galaxy S24 FE'ye bakarak bu varsayımda bulunabiliriz.

Samsung Galaxy S24 FE, yurt dışında 549 dolar yani yaklaşık 22 bin 500 TL fiyat etikeyiyle satılıyor. Telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ise 27 bin TL. Bildiğiniz üzere ülkemizde satılan telefonlardaki vergi oranları oldukça yüksek. Normal bir hesap yapıldığında vergisiz satış fiyatına 23 bin 199 TL eklenmeli ve 45 bin 500 TL'ye satılmalıydı.

Ancak Samsung ülkemizde yerel fiyatlandırma uyguluyor ve telefonu oldukça ucuza satıyor. Türkiye'de satılan S24 FE'lerin neredeyse 14 bin TL'si vergi. Eğer şirket bunu bir kez daha yapar ve S25 FE de uygun fiyata satılırsa kesinlike amiral gemisi katili olacak.