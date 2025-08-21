Honor'dan 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Nisan ayında 8000 mAh batarya kapasitesine sahip Power modelini duyuran Honor'un bu kez çok daha yüksek bataryalı bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca telefonun işlemcisi ve ekran boyutu dahil çeşitli özellikleri de sızdırıldı.

Honor Dev Bataryalı Telefon Tanıtacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor'un yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. yüksek kapasite, telefonu sık sık şarj etme derdini ortadan kaldırarak kesintisiz bir kullanım sunacak. Oyun oynamak, video izlemek veya navigasyon gibi batarya tüketen uygulamalar bile bu telefonun bataryasını kolay kolay bitiremeyecek.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Çok yakında tanıtılması beklenen Dimensity 8500, bir önceki nesil olan Dimensity 8400'e göre önemli bir performans artışı sunacak. Yeni işlemcide yapılacak iyileştirmeler, özellikle oyun oynarken daha akıcı bir deneyim sağlayacak.

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alan Honor Power'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran teknolojisi, 120Hz yenileme hızı ve 1224 x 2700 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

Çok büyük bataryaya rağmen telefonun kalınlığının makul seviyede olacağı söyleniyor. 8000 mAh bataryalı Honor Power'ın 8 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Yeni telefonun ismi henüz açıklanmadı ancak Power serisine ait bir model olabileceği tahmin ediliyor. Yani bu telefonun Honor Power 2 olarak adlandırılabilir.

Honor'un Yeni Telefonu Ne Zaman Çıkacak?

Honor'un merakla beklenen yeni telefonunun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.