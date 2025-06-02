Samsung, Amiral Gemisini Perplexity ile Güçlendirmeye Hazırlanıyor

Samsung, Perplexity'nin hizmetlerini ve teknolojilerini Galaxy telefonlarına önceden yüklemek üzere bir anlaşmanın eşiğinde bulunuyor. İşte detaylar:

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Samsung, Galaxy telefonlarında halihazırda Google ve Microsoft ile yakın ortaklıklar kurmuşken, şimdi de yapay zeka alanında önde gelen bir şirket olan Perplexity ile önemli bir anlaşmaya imza atacak.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Samsung, Perplexity'nin yeni finansman turunda en büyük yatırımcılarından biri olacak. Şirketlerin Perplexity'nin teknolojisini Bixby asistanına entegre etmeyi de düşündüğü ifade ediliyor.

Motorola'nın Arkasından Samsung Geldi

Samsung, Perplexity ile entegrasyon sunan ilk Android markası olmayacak; zira Motorola geçen ay bu alanda bir adım atmıştı. Üstelik Google'ın rakiplerinden biriyle de anlaşmak niyetinde. Samsung iki sene önce Google'dan Bing'e geçiş yapmak istemişti, ancak sonradan Google ile devam etti.

Şimdi Samsung ve Perplexity'nin bu ortaklığı bu yıl içinde duyurması bekleniyor. Bu anlaşma kapsamında, Perplexity'nin asistan uygulaması ve ana uygulamasının Samsung telefonlarına önceden yükleneceği, ayrıca arama özelliklerinin Samsung İnternet Tarayıcısı'na entegre edileceği belirtiliyor. 

Yapay Zeka Destekli Asistan

Perplexity'yi Galaxy S26 serisinde "varsayılan asistan seçeneği" olarak sunmaya hazırlanan Samsung, gelen iddialara göre hem Perplexity hem de diğer yapay zeka asistanlarını destekleyecekmiş. İlaveten bir yapay zeka ajanı geliştirmek için de kolları sıvadılar.

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