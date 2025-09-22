Samsung Gaza Bastı: Galaxy S26 Ekranıyla iPhone 17'yi Sollayacak!

Teknoloji dünyasının en büyük rekabetlerinden biri şüphesiz ki Samsung ve Apple arasında yaşanıyor. Bu rekabetin son halkası ise kısa bir süre önce tanıtılan iPhone 17 serisi ile yakında piyasaya sürülecek Galaxy S26 serisi olacak.

Sektörel kaynaklardan gelen son bilgilere göre Samsung, yaklaşan Galaxy S26 serisi ile birlikte rakibi Apple'ın bir adım önüne geçmek için yeni bir ekran teknolojileri geliştiriyor. İşte Galaxy S26'nın ekran özellikleri ile ilgili bilinen her şey!

Galaxy S26 Yeni Ekran Özellikleri İle Birlikte Geliyor

Aktarılanlara göre Güney Koreli teknoloji devi, bizzat geliştirdiği M14 isimli yeni OLED ekran teknolojisini Galaxy S26 serisinde kullanacak. Bu teknoloji şu ana kadar yalnızca iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro Galaxy Z Fold ve Flip modellerinde yer alıyordu.

İddialara göre Samsung bu yeni ekran teknolojisini artık yeni amiral gemisi telefonlarında kullanmaya karar verdi. Firmanın M14'ü yeni seride sadece Galaxy S25 Ultra modelinde yer vereceği, Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Edge'in ise Samsung Galaxy S25 serisinde kullanılan M13 paneliyle geleceği öne sürülüyor.

Peki M14 paneli neler sunuyor. Uzmanların raporuna göre bu ekran teknolojisi OLED kalitesini çok daha ince bir yapıda sunarken cihazların daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Dahası Samsung'un yeni panelinde Apple'dan farklı olarak COE teknolojisine de yer vereceği iddia ediliyor.

COE Teknolojisiyle Fark Yaratılacak

M14 panelinin en büyük farkı ekrandaki yansımayı azaltan ve daha ince bir katman sağlayan "COE" (Color Filter On Encapsulation) teknolojisine sahip olmaları. Bu teknoloji, panelin içinde ekstra bir polarizör katmanına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha ince ve daha yüksek performans bir ekran deneyimi vadediyor.

Samsung'un bu hamlesinin arkasında stratejik bir amaç yatıyor. İddialara göre Apple, COE teknolojisini ilk olarak 2027 yılında tanıtılması planlanan iPhone 19 serisinde kullanmayı planlıyor. Samsung bu teknolojiyi S26 serisi ile birlikte akıllı telefonlarına getirmeyi hedefliyor.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Galaxy S26 serisinin ne zaman tanıtılacağı pek çok teknoloji tutkunu tarafından merak ediliyor. İddialara göre Samsung, serinin geleneğini sürdürerek yeni amiral gemisi cihazlarını önümüzdeki yılın ocak ayında resmen tanıtacak.

Peki siz Galaxy S26 serisinin ekran özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.