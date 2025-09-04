Aynı Tasarımla Geliyor: Galaxy S26 Serisini iPhone 17 ile Karıştırabilirsiniz

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 tasarımda sürpriz bir değişiklikle geliyor. İddialara göre yeni modeller Samsung Galaxy S25 serisinden daha farklı bir kamera tasarımına sahip olacak. İlginç olan ise cihazların bu değişiklikle birlikte yakında tanıtılacak iPhone 17 modellerine bir hayli benzeyecek olması. Detaylar haberde.

Galaxy S26 Serisi, iPhone 17 Serisinin Kamera Tasarımını Kullanabilir

Bilmeyenler için Apple, iPhone 17 serisi ile arka kamera tasarımında önemli bir değişikliğe gidecek. Yeni cihazların tüm sensörleri içine alan kamera modülüne sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde bu modülün telefonun tüm genişliğini kaplayacağı da belirtiliyor.

Galaxy S26 modelleri için paylaşılan yeni maket görselleri Samsung'un da benzer bir tasarım dilini benimsediğini gösteriyor. Öyle ki temel S26 ve S26 Ultra modeleri tıpkı iPhone 16 gibi dikey bir kamera çıkıntısına sahipken, ortada yer alan S26 Edge modeli tıpkı iPhone 17 Pro'da olduğu gibi cihazın tüm genişliğini kaplayan bir kamera modülünü bünyesinde barındırıyor.

Öte yandan ortaya çıkan bu yeni tasarım dilinin henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Aynı zamanda iPhone 17 modellerinin de nihai tasarımını 9 Eylül'de gerçekleştirilecek lansmanda öğreneceğiz.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi teknoloji severler tarafından merak ediliyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmasa da yeni modellerin geleneği bozmayıp 2026'nın Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.

Here’s your first look at the Samsung Galaxy S26 dummies, Launching in February, and it looks like Samsung is going with a design very similar to the iPhone 17. pic.twitter.com/z581xHUxph — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 4, 2025

Peki siz Samsung'un yeni amiral gemileri ile iPhone 17 serisinin benzerliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.