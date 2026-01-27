Samsung, Galaxy S26 Serisi İçin Beklenen iPhone Özelliğinden Vazgeçti!

Teknoloji dünyasının en büyük rekabetlerinden Apple ve Samsung'un geçmişte pek çok kez birbirlerinde gördükleri özellikleri kendi cihazlarına uyarladığına şahit olduk. Son olarak Samsug Galaxy S26 serisi için de benzer bir senaryo gündemdeydi.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntılara göre şirket yeni modellerinde iPhone 16 serisinde kullanılan kamera butonuna yer vermeyi planlıyordu. Ancak gelen son bilgiler markanın bu özelliği iptal ettiğini gösteriyor. İşte detaylar!

Galaxy S26 Serisinin Kamera Butonu Özelliği İptal Edilmiş Olabilir

Kamera butonuna dair ilk söylentiler eski bir Samsung çalışanından gelmişti. Çalışanın profesyonel ağlarda paylaştığı bilgilere göre şirket Galaxy S26 serisi için yeni bir kamera butonu üzerinde çalışıyordu. Söz konusu butonun kaydırma hareketleriyle çalışacağı ve fotoğraf çekimini çok daha pratik hale getireceği belirtiliyordu.

Ancak yeni modeller için yayınlanan render ve tasarım görsellerinde bu buton ile ilgili herhangi bir ize rastlanmıyoruz. Bu bağlamda analistler Samsung'un söz konusu özelliği iptal ettiğini öne sürüyor. Aktarılanlara göre şirket tasarım bütünlüğünü bozmamak ve kaynakları yapay zeka gibi daha kritik alanlara kaydırmak adına böyle bir karar almış olabilir.

Galaxy S26 Serisinin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung her ne kadar kamera butonunu iptal etmiş olsa da yeni serisi için fotoğrafçılık alanında Galaxy S25 serisine göre önemli yükseltmelere imza atacak. İşte cihazların kamera özellikleri:

Özellikler Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Ana Kamera 50 MP (OIS) 50 MP (OIS) 200 MP Ultra Geniş Açı 12 MP 12 MP 50 MP (AF Destekli) Telefoto (Zoom) 10 MP 10 MP 10 MP 3x + 50 MP 5x Ön Kamera 12 MP 12 MP 12 MP

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung yeni Galaxy S26 serisinde kamera butonunda yer vermeli mi? Yorumlarda buluşalım.