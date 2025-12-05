Galaxy S26 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı: Değişiklik Var mı?

Akıllı telefon dünyası bir yandan güncel modelleri konuşurken bir yandan da gelecek yılın amiral gemisi yarışına odaklanmış durumda. Özellike yeni Galaxy S26 serisinin lansmanına dair bekleyiş sürerken ortaya çıkan bir sızıntı serinin tasarım hatlarını gözler önüne serdi.

Yeni One UI 8.5 arayüzüne dair paylaşılan bazı belgeler, merakla beklenen modellerinin bazı animasyon görüntülerinin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Söz konusu animasyonlar yeni cihazların arka yüzeyine ışık tutarken söylentilere konu olan Plus modeli için de önemli ipuçları veriyor. İşte detaylar!

Galaxy S26 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Animasyon görüntülerine hızlıca göz attığımızda, Samsung'un yeni serisinde de genel tasarım dilini koruyacağı anlaşılıyor. Standart ve Plus modelleri dikey olarak hizalanmış üçlü kamera lensine sahipken, Ultra modelinde ek olarak iki sensörün daha yer aldığı görülüyor. Animasyonlar ayrıca Ultra modelinin Galaxy S25 serisindeki selefine kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını gösteriyor.

Galaxy S26 Edge Yerine S26 Plus Geliyor

Ortaya çıkan sızıntı tasarım detaylarının yanı sıra yeni seri hakkında uzun bir süredir tartışılan bir konuya da açıklık getiriyor. Bilmeyenler için geçtiğimiz aylarda Samsung'un yeni Galaxy S26 serisi ile birlikte Plus modelini rafa kaldırıp yeni bir Edge modelini piyasaya süreceği iddia ediliyordu.

Ancak Galaxy S25 Edge'in oldukça başarısız bir satış dönemi geçirmesinin ardından şirketin bu karardan vazgeçip yeni serisinde de Plus sürümüne yer vereceği söylenmeye başlandı. One UI 8.5'te ortaya çıkan kod satırları yeni serinin beklendiği gibi üç modelle geleceğini doğrularken cihazların kod adlarını şu şekilde sıralıyor.

Galaxy S26 ve S26 Plus: M1 ve M2

Galaxy S26 Ultra: M3

Bu gelişme serinin bir Plus modeli içereceği iddialarını güçlendirirken, hala Edge modelinin geleceği söylentilerini bir hayli zayıflatıyor. Nihai durumunu serinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinde öğrenmiş olacağız.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Samsung, amiral gemisi serileri için uyguladığı geleneğini gelecek yıl da bozmayacak ve yeni Galaxy S26 modellerini 2026'nın başlarında resmen tanıtacak. Ancak lansman etkinliğinin Edge ve Plus modelleri arasındaki değişiklik nedeniyle ocak ayının sonunda veya şubat ayının başında düzenleneceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.