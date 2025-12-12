Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Çok Hızlı Şarj Olacak

Samsung'un yakın zamanda sessizce 60W'lık yeni bir şarj adaptörünü piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Bu yeni adaptörün yakında tanıtılması beklenen Galaxy S26 Ultra'yı desteklemesi için çıkarıldığı ve buradan hareketle de telefonun 60W hızlı şarj desteğine sahip olacağı hakkında bir tahminde bulunuldu. Şimdi ise bu iddiayı doğrulan bir gelişme meydana geldi.

Galaxy S26 Ultra 3C Sertifikası Aldı

SM-S948B model numarasına sahip olan Galaxy S26 Ultra, 3C sertifikası aldı. Bununla birlikte telefonun 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği ancak telefonun şarj cihazı ile birlikte gelmeyeceği öğrenildi. Bu arada büyük bir merakla beklenen telefonun 60W hızlı kablolu şarjın yanı sıra kablosuz ve ters kablosuz şarjı da destekleyeceği yönünde söylentiler bulunuyor.

Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6,9 inç, Dynamic AMOLED

6,9 inç, Dynamic AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı lens

200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı lens Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj Hızı: 60W kablolu hızlı şarj / 15W kablosuz hızlı şarj

60W kablolu hızlı şarj / 15W kablosuz hızlı şarj Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Ultra özellikle işlemcisi ile ciddi bir fark yaratmaya geliyor. Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Cihaz, 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelecek olan telefon, 6.9 inç Dynamic AMOLED ekrana sahip olacak. Bu da cihazın uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu minimum seviyede tutacağını gösteriyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x telefoto lens, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihaz, 60W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarja ek olarak 5.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Galaxy S25 serisinin S25 Ultra modelinde 4.000 mAh batarya kapasitesi bulunduğunu da belirtelim.