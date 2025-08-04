Samsung S26 Ultra 30 Dakikada %90 Şarj Olacak

Samsung cephesinde tüm gözler ocak ayında tanıtılacak yeni Galaxy S26 serisinde. Yeni amiral gemisi modeller hakkında yaşanan sızıntıların sayısı gün gittikçe artarken son olarak serinin en üst düzey cihazı Galaxy S26 Ultra ile ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Şirkete yakın kaynaklar, Galaxy S26 Ultra'nın batarya özelliklerini gözler önüne serdi. İddialara göre telefon uzun bir süredir Samsung kullanıcılarının hayıflandığı düşük şarj hızı ve pil kapasitesi sorunlarını geride bırakacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'da 60W Şarj Desteği Olacak

Paylaşılan bilgilere göre yeni amiral gemisi telefon, Galaxy S25 Galaxy S25 serisi modellerinde gördüğümüz 45W'lik şarj hızına kıyasla 60W şarj hızı sunacak. Bu yükseltmenin yanı sıra cihaz 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu değerlerle Galaxy S26 Ultra'nın yaklaşık 30 dakikada yüzde 90 şarj olabileceği bildiriliyor.

Yeni telefonun diğer özellikleri henüz netlik kazanmadı. Ancak Galaxy S26 serisinin özel olarak geliştirilen Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Öte yandan bazı pazarlarda cihazların Exynos 2600 yongasına sahip versiyonlarla da piyasaya sürülmesi muhtemel. Telefonun muhtemel teknik özellikleri ise şu şekilde:

Samsung Galaxy S26 Ultra Muhtemel Teknik Özellikler

İşlemci: Exynos 2500 / Snapdragon 8 Elite 2

Exynos 2500 / Snapdragon 8 Elite 2 Ekran: 6.9" Dynamic AMOLED 2X, 3200x1440 çözünürlük, 1-240Hz yenileme hızı

6.9" Dynamic AMOLED 2X, 3200x1440 çözünürlük, 1-240Hz yenileme hızı Kameralar: Ana Kamera: 200MP (f/1.4-f/2.8 değişken diyafram) Ultra Geniş: 50MP (f/2.2) Periskop Telefoto: 50MP (5x-10x optik zoom) Ikinci Telefoto: 50MP (3x optik zoom)

Ön Kamera: 40MP (f/2.0)

40MP (f/2.0) Pil: 5500mAh, 60W kablolu, 45W kablosuz şarj

5500mAh, 60W kablolu, 45W kablosuz şarj Depolama: 256GB/512GB/1TB (UFS 4.0)

256GB/512GB/1TB (UFS 4.0) RAM: 12GB/16GB LPDDR5X

12GB/16GB LPDDR5X İşletim Sistemi: Android 16 (One UI 8.5)

Android 16 (One UI 8.5) Diğer Özellikler: IP68 su/toz direnci, S-Pen desteği, Ultrasonik parmak izi, Uydu bağlantısı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S26 Ultra batarya özellikleriyle en iyi amiral gemisi telefon olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım!RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.