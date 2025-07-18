Samsung'dan Ucuz Tablet Geliyor! İddialı Özelliklere Sahip

Nisan ayında Galaxy Tab S10 FE serisini duyuran Samsung, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S10 Lite isimli tabletin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet dev batarya ve yüksek RAM kapasitesiyle gelecek.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Galaxy Tab S10 Lite gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek tablette 8000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Tabletin 25W veya 45W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Cihazın Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE sürümlerine sahip olacağı söyleniyor.

Mali-G68 GPU'ya sahip tablet, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir. Cihazda ayrıca microSD desteğinin olacağı öne sürüldü.

Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) ve Bluetooth 5.3 teknolojilerini içerecek tablet klavye ve kalem desteğine sahip olacak. Çin'de 3C sertifikası alan tabletin uygun fiyat etiketiyle çok yakında satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.