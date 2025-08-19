Galaxy S26 Ultra Sıra Dışı Bir Gizlilik Özelliği İle Geliyor: Ekranı Sadece Siz Göreceksiniz!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Serinin en iddialı modeli olan Galaxy S26 Ultra hakkında ortaya çıkan son sızıntılar, cihazın kullanıcı gizliliğini bir üst seviyeye taşıyacak yepyeni bir özellikle geleceğine işaret ediyor.

İddialara göre K-Display 2025 fuarında tanıtılan ve Flex Magic Pixel adı verilen yeni bir ekran teknolojisi Galaxy S26 Ultra'da kullanılacak. Yeni amiral gemisi telefon, bu teknoloji sayesinde günümüz cihazlarının en büyük sorunlardan birine, yani ekran gizliliğine çözüm bulacak. İşte detaylar!

Telefon Ekranını Sadece Kullanıcı Görüntüleyebilecek

Samsung'un bu yılki MWC 2024 etkinliğinde sergilediği Flex Magic Pixel teknolojisi, telefon ekranını sadece kullanıcının görebileceği şekilde ayarlayabiliyor. Yapay zeka destekli bu özellik, OLED ekranlardaki pikselleri akıllıca kontrol ederek görüş açısını kısıtlıyor. Bu sayede, meraklı gözler telefonunuzda ne yaptığınızı kesinlikle göremiyor. Bu özelliğin araçlarda kullanılan cam filmlerine benzer bir etki yarattığını söyleyebiliriz.

Galaxy S26 Ultra'da kullanılacağı belirtilen bu özellik sayesinde telefonun ekranında ne olduğunu sadece cihazın kullanıcısı görüntüleyebilecek. Başka bir deyişe kalabalık ortamlarda farklı açılardan cihaza bakmaya çalışan kişiler telefonunuzda ne yaptığınızı göremeyecek.

Galaxy S26 Ultra'nın sahip olacağı bir diğer ekran yeniliği ise "Kapsülleme Üzerinde Renk Filtresi" (CoE) teknolojisi. Bu teknoloji, OLED ekranlarda daha saf siyahlar ve yüksek kontrast sunarken, dış mekan görünürlüğünü de artırıyor. Samsung bu özellik sayesinde Flex Magic Pixel teknolojisi aktifken oluşabilecek ışık kaybını dengeleyerek görüntü kalitesinden ödün vermemeyi hedefliyor.

Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un Galaxy S25 serisinin yeni halefi Galaxy S26'yı geleneksel takvimine sadık kalarak 2026'nın ocak ayında tanıtması bekleniyor.

Peki siz Galaxy S26 Ultra'nın ekran gizliliği özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.