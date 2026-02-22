Galaxy S26 Ultra'nın Tanıtım Görselleri Sızdırıldı: İşte Tüm Özellikleri!

Samsung, önümüzdeki hafta düzenleyeceği yeni Unpacked etkinliğine hazırlanırken, serinin en güçlü modeli Galaxy S26 Ultra hakkında yepyeni detaylar gün yüzüne çıktı. Cihazın resmi tanıtım görselleri kısa bir süre önce sosyal medyada sızdırıldı.

Ortaya çıkan görseller Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı ile birlikte batarya ve kamera gibi kritik alanlardaki özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılan görseller Galaxy S26 Ultra'nın çok konuşulan Gizlilik Ekranı teknolojisine detaylı bir bakış sunuyor. Şimdiye kadar söz konusu özelliğin yalnızca bildirimler gibi belirli alanlarda çalışabileceği iddia edililiyordu. Ancak yeni görseller gizlilik filtresinin tüm ekranı kapsayacak şekilde çalıştığını gösteriyor.

Bununla birlikte paylaşılan diğer görsellere göre Galaxy S26 Ultra selefinin sevilen ve başarısı kanıtlanmış kamera donanımını korumaya devam edecek. Yeni cihazın arka yüzeyinde 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto, 50 MP ultra geniş açı ve 10 MP 3x telefoto lens yer alacak. Ön tarafta ise kullanıcıları 12 MP'lik bir selfie kamerası karşılayacak.

Pil performansı ile ilgili görseli incelediğimizde ise telefonun Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla büyük bir iyileştirme ile gelmeyeceği görüyoruz. Zira telefonun yine 5000 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceği belirtilen telefonun 30 dakika içerisinde yüzde 75 şarj seviyesine ulaşacağı öne sürülüyor.

Daha öncesinde sızdırılan diğer bilgilere göre Galaxy S26 Ultra'nın teknik özellikleri şu şekilde olacak:

Ekran: 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, LTPO, 120 Hz yenileme hızı, QHD+

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından da doğrulanan bilgilere göre yeni Galaxy S26 serisi ve merakla beklenen aksesuarları 25 Şubat tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde resmen tanıtılacak. Tanıtım günü ile birlikte ön siparişe açılacak ürünlerin mart ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S26 Ultra başka hangi özelliklere sahip olmalı? Yorumlarda buluşalım.