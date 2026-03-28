Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Ortaya Çıktı! Çok Güçlü Olacak

Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S27 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S27 Ultra'nın işlemcisi ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

GPU: Adreno 850

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi ve Adreno 850 GPU bulunacak. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcide sekiz adet çekirdek yer alacak. Çekirdeklerin kaç Ghz hıza ulaşabileceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak. Bu işlemci sayesinde Genshin Impact, CarX Street, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, takılma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci Genshin Impact ve CarX Street'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Ultra, 6,9 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Galaxy S26 Ultra'da 6,9 inç ekran boyutu, 1440 x 3120 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık mevcut.

Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 2600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı, akıllı telefonun akıcı bir ekran deneyimi sunmasını sağlıyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra'da Kaç GB RAM Bulunacak?

Samsung'un yeni telefonunda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin yer alması bekleniyor. Telefon LPDDR6 RAM teknolojisini destekleyecek. Bu, mevcut amiral gemisi modellerde kullanılan LPDDR5X teknolojisine kıyasla hem daha hızlı hem de daha verimli. Böylece uygulamalar daha hızlı şekilde açılacak ve oyun oynama gibi ağır işlerde daha iyi performans elde edilecek.

Samsung Galaxy S27 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın 2027 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 Ultra, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy S26 serisi, Galaxy A56 ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra da Türkiye'de satışa sunulacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 109 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy S27 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 120 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Galaxy S27 Ultra'nın işlemcisi dikkatimi çekti. Qualcomm'un çok güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Bu arada 120Hz yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Yüksek parlaklığın da çok önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim çünkü dışarıda güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebilecek.