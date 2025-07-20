Samsung'dan 5 Farklı Galaxy Modeli için Kritik Güncelleme

Samsung, popüler katlanabilir modelleri ve orta segment telefonları dahil olmak üzere beş Galaxy modeli için Temmuz 2025 güvenlik güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncelleme, güvenlik açıklarını kapatmanın yanı sıra sistem performansını artıran iyileştirmeler de sunuyor.

Samsung 5 Galaxy Modeli için Temmuz 2025 Güncellemesini Yayınladı

Her zaman olduğu gibi güncellemeye farklı bölgelerde başlayan Samsung, kısa süre içerisinde diğer bölgeler için de harekete geçecek. İlk etapta ise Galaxy S21 FE güncellemesi Brezilya'da Galaxy A36 5G ile Galaxy XCover 7 Pro güncellemesi Avrupa'da Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 ise Güney Kore'de başladı.

Yani güncelleme henüz Türkiye'ye gelmemişse panik yapmayın. Birkaç gün içinde mutlaka ulaşacaktır. Peki bu güncelleme tam olarak ne getiriyor? Öncelikle Knox güvenlik sistemi güçlendiriliyor. Şifreleriniz ve kişisel bilgileriniz artık daha güvende. Galaxy Watch'unuz varsa arayüz daha stabil çalışacak. Samsung hesap senkronizasyonu da iyileştirilmiş durumda.

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları artık daha kararlı. Eğer kablosuz bağlantılarda sürekli kopma sorunu yaşıyorsanız bu durum da güncelleme ile tarih olacak. Samsung ayrıca bu tip güncellemelerde bahsetmediği küçük düzeltmeler de yapmasıyla bilinen bir şirket. Bu nedenle telefonunuzun biraz daha akıcı çalıştığını fark edebilirsiniz.

Güncellemeyi yüklemek ise oldukça basit. Yek yapmanız gereken Ayarlar uygulamasına girmek, Yazılım Güncellemesi seçeneğine tıklamak ve güncelleme geldiyse İndir ve yükle'yi seçmek. Eğer İndir ve yükle çıkmıyorsa birkaç gün araylar tekrar deneyin.