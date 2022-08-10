Samsung Galaxy Z Flip 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Beklendiği gibi bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy Z Fold 4'ün yanı sıra Samsung Galaxy Z Flip 4'ü de tanıttı ancak telefondaki en büyük iyileştirmeler teknik özelliklerde değil, yazılım güncellemelerinde gibi gözüküyor. Yeni katlanır kapak, artık kapalıyken daha fazla işleve ulaşabilmenizi sağlıyor.

1,9 inçlik harici ekrandan daha kaliteli selfie'ler çekebilir ve telefonu yarı katlanmış esnek moduna aldığınızda video kayıtları gerçekleştirebilirsiniz. Telefon kapağı kapalı durumdayken giden aramalar ve metinler, ödemeler ve pek çok şeyi dijital bir araba anahtarı kullanıyormuşçasına kullanabileceksiniz.

Elbette bazı önemli (mütevazı olsalar da) donanım yükseltmeleri var. Ana kamera Galaxy Z Flip 3'tekine kıyasla %65 daha parlak bir sensöre sahipken, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi, işlem gücüne gerekli desteği sağlıyor. Samsung ayrıca daha Z Flip 3'teki 3.300 mAh'e kıyasla 3.700 mAh ile şarjı yaklaşık 30 dakikada %4'ten %50'ye ulaşma imkânı sağlıyor.

RAM noktasında 8 GB ile kısıtlı kalan telefon, bunun yanı sıra 512 GB depolama seçeneği sunuyor. Tasarım Z Flip 3'ü bilen kullanıcılar için oldukça tanıdık gelecek ancak göze çarpan bazı ince ayarlar var. Daha ince bir menteşe, daha düz kenarlar ve kontrast oluşturan bulanık arka cam görülebiliyor. Gövde, geri dönüştürülmüş balık ağlarından bir malzeme ile yapıldı ve pek çok farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.

Galaxy Z Fold 4'te olduğu gibi Z Flip 4 de bugün ön siparişe açıldı ve 26 Ağustos'ta mağazalara ulaşacak.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Özellikleri

Ana Ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz yenileme hızı

6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz yenileme hızı Diğer Ekran: 1.9 inç, 512 x 260

1.9 inç, 512 x 260 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Depolama: 128 GB/256 GB/512 GB

128 GB/256 GB/512 GB RAM: 8 GB

8 GB Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 10MP selfie kamera

12MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 10MP selfie kamera Pil: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz

3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8

NFC, parmak izi sensörü, IPx8 Boyutlar: 84.9 x 71.9 x 17.1 mm (kapalı), 165.2 x 71.9 x 6.9mm (açık)

84.9 x 71.9 x 17.1 mm (kapalı), 165.2 x 71.9 x 6.9mm (açık) Ağırlık: 254gr

Samsung Galaxy Z Flip 4 Fiyatı