Samsung Galaxy Z Flip 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 4'ün yanı sıra Galaxy Z Flip 4'ü de tanıttı. İşte kapaklı telefonun sahip olduğu yenilikler!
Beklendiği gibi bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy Z Fold 4'ün yanı sıra Samsung Galaxy Z Flip 4'ü de tanıttı ancak telefondaki en büyük iyileştirmeler teknik özelliklerde değil, yazılım güncellemelerinde gibi gözüküyor. Yeni katlanır kapak, artık kapalıyken daha fazla işleve ulaşabilmenizi sağlıyor.
1,9 inçlik harici ekrandan daha kaliteli selfie'ler çekebilir ve telefonu yarı katlanmış esnek moduna aldığınızda video kayıtları gerçekleştirebilirsiniz. Telefon kapağı kapalı durumdayken giden aramalar ve metinler, ödemeler ve pek çok şeyi dijital bir araba anahtarı kullanıyormuşçasına kullanabileceksiniz.
Elbette bazı önemli (mütevazı olsalar da) donanım yükseltmeleri var. Ana kamera Galaxy Z Flip 3'tekine kıyasla %65 daha parlak bir sensöre sahipken, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi, işlem gücüne gerekli desteği sağlıyor. Samsung ayrıca daha Z Flip 3'teki 3.300 mAh'e kıyasla 3.700 mAh ile şarjı yaklaşık 30 dakikada %4'ten %50'ye ulaşma imkânı sağlıyor.
RAM noktasında 8 GB ile kısıtlı kalan telefon, bunun yanı sıra 512 GB depolama seçeneği sunuyor. Tasarım Z Flip 3'ü bilen kullanıcılar için oldukça tanıdık gelecek ancak göze çarpan bazı ince ayarlar var. Daha ince bir menteşe, daha düz kenarlar ve kontrast oluşturan bulanık arka cam görülebiliyor. Gövde, geri dönüştürülmüş balık ağlarından bir malzeme ile yapıldı ve pek çok farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.
Galaxy Z Fold 4'te olduğu gibi Z Flip 4 de bugün ön siparişe açıldı ve 26 Ağustos'ta mağazalara ulaşacak.
Samsung Galaxy Z Flip 4 Özellikleri
- Ana Ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz yenileme hızı
- Diğer Ekran: 1.9 inç, 512 x 260
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Depolama: 128 GB/256 GB/512 GB
- RAM: 8 GB
- Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 10MP selfie kamera
- Pil: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz
- Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8
- Boyutlar: 84.9 x 71.9 x 17.1 mm (kapalı), 165.2 x 71.9 x 6.9mm (açık)
- Ağırlık: 254gr
Samsung Galaxy Z Flip 4 Fiyatı
|Model
|Fiyat
|128 GB + 8 GB RAM
|25.999 TL
|256 GB + 8 GB RAM
|Belirlenmedi.
|512 GB + 8 GB RAM
|Belirlenmedi.
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