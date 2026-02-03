Samsung'dan Yeni Akıllı Saat Geliyor! Pil Ömrü Çok Uzun Olacak

Samsung'un bu ay büyük bir etkinlikte en yeni akıllı telefon serisini tanıtması beklenirken diğer önemli bir cihazı hakkında da önemli detaylar ortaya çıktı. Yıl boyunca pek çok cihaz piyasaya sürecek olan markanın üzerinde çalıştığı en yeni akıllı saatlerden biri olan Galaxy Watch Ultra 2'nin de üretimine geçildiğini gösteren bir gelişme yaşandı.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2, IMEI Veritabanında Görüldü

Samsung Galaxy Watch Ultra 2, SM-L716U model numarası ile IMEI veritabanında görüldü. Bu, cihazın artık onaylandığını ve üretim aşamasına geçildiğini gösteriyor. Daha önce sızdırılan bilgilere göre bu akıllı saatin 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması planlanıyor. Yeni özelliğin henüz teknik özellikleri net olmasa da şimdiye kadar hakkındaki soru işaretlerinin önemli bir kısmını gideren çeşitli sızıntılar oldu.

Galaxy Watch Ultra'nın Watch 7'de kullanılan temel bileşenlere sahip olduğu göz önünde bulundurularak yeni modelin de Watch Ultra 9'un getireceği donanım geliştirmelerini içereceği ileri sürülüyor. Buna daha büyük, daha dayanıklı ve yüksek ihtimalle daha uzun bir pil ömrü de eşlik edecek.

Yeni cihazın Watch 9 Ultra kod adını taşıdığı söylense de Galaxy Watch Ultra 2 ismiyle satışa sunulacağı belirtildi. Bunların haricinde şu anlık yeni akıllı saate dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yine de fikir vermesi bakımından önceki modelin teknik özelliklerine değinilebilir.

Galaxy Watch Ultra, Super AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük sunuyor. 60,5 gram ağırlığa sahip olan cihazın boyutları ise 47,4 x 47,1 x 12,1 şeklinde. 10 ATM su direncine sahip olan saatin 590 mAh batarya kapasitesi mevcut. Her zaman açık ekran özelliği kapalıyken 80 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu özellik etkin olduğunda ise 60 saate kadar kullanılabiliyor. Güç tasarrufu modu ise 100 saate kadar kullanım imkânı sağlıyor.