Galaxy Watch Ultra 2 Ekranı ve Bataryasıyla Apple Watch Ultra 3'ü Üzecek!

Samsung'un önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Watch Ultra 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklar yaklaşan akıllı saatin batarya ve ekran özelliklerini paylaştı. Bu kapsamda yeni model selefine kıyasla çok daha iyi bir ekranla ve bataryayla gelecek. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Watch Ultra 2 Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Galaxy Watch Ultra 2'nin bazı tanıtım materyalleri sızdırıldı. Buna göre modelde 800 mAh kapasiteli bir pil mevcut olacak. Bu da akıllı saatler için gerçekten çok yüksek bir değer diyebiliriz. Hatta bir karşılaştırma yaparsak mevcut Apple Watch Ultra 3'te 599 mAh'lik bir pil bulunuyordu.

Galaxy Watch Ultra 2'nin 2024 yılında çıkan selefi Galaxy Watch Ultra'da 590 mAh'lik bir pile yer verilmişti. Buradan yeni modelin bir önceki nesilden yüzde 35 daha büyük bir bataryaya sahip olacağı anlamını çıkarabiliriz. Bu da doğal olarak saatin bataryasının daha uzun süre dayanacağı şeklinde yorumlanabilir.

Galaxy Watch Ultra 2 Ekran Parlaklığı Kaç Nit Olacak?

Saatin öne çıkan bir diğer yeniliği ise ekranı olacak. Paylaşılan afişlere göre modelin paneli 5.000 nit parlaklıkla gelecek. Burada bir karşılaştırma yaparsak bir önceki nesilde maksimum 3.000 nitlik bir parlaklık bulunuyordu. Bu da yeni modelin ekranının çok daha parlak olacağı ve yoğun güneş ışığı altında bile ekranı görmekte zorlanmayacağınız anlamına geliyor.

Apple Watch Ultra 3'te de 3.000 nitlik bir ekran kullanılmıştı.

Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung yeni akıllı saatlerini yaz aylarında tanıtıyor. Galaxy Watch Ultra da 2024'ün temmuz ayında tanıtılmıştı. Bu doğrultuda Galaxy Watch Ultra 2'nin 22 Temmuz'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı söyleniyor. Bu etkinlikle beraber cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını öğreneceğiz.

Galaxy Watch Ultra 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Watch Ultra ülkemizde çeşitli e-ticaret platformları üzerinden 21.775 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy Watch Ultra 2'nin batarya ve ekran gibi detaylarda selefinden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 29.999 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor. Tabii bunun bir tahmin olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Halihazırda kullandığım saatimin şarjı çok uzun süre dayanmıyor. Bununla birlikte ekranı da özellikle güneş ışığı altında çok fazla parlama yapıyor. Kısacası hiçbir şey göremiyorum. Galaxy Watch Ultra 2 tam da benim yaşadığım sorunlara çözüm getirecek gibi görünüyor. Eğer siz de benim gibi sorunlar yaşıyorsanız Galaxy Watch Ultra 2 gibi modellere yönelebilirsiniz.