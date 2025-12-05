Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy Watch Ultra'nın yeni bir modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı da açıklığa kavuştu. İlk olarak Temmuz 2024'te piyasaya sürülen cihazın yeni modeli başka bir akıllı saat ile birlikte geliştiriliyor ve her ikisi de gelecek yıl kullanıcılarla buluşacak.

Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Watch Ultra 2, 2026 yılının temmuz ayında tanıtılacak. Samsung, yeni Galaxy Watch Ultra modelini Galaxy Watch 9 ile beraber geliştiriyor. Bu, belirtilen tarihte Galaxy Watch Ultra 2'nin yanı sıra Watch Ultra 9'u da göreceğimiz anlamına geliyor.

Galaxy Watch Ultra'nın Watch 7'de kullanılan temel bileşenlere sahip olduğu göz önünde bulundurularak yeni modelin de Watch Ultra 9'un getirdiği donanım geliştirmelerini yansıtacağı düşünülüyor. Ancak buna daha büyük, daha dayanıklı ve büyük bir olasılıkla daha uzun pil ömrü eşlik edecek.

Bu cihazın Watch 9 Ultra kod adını taşıdığı söyleniyor fakat "Galaxy Watch Ultra 2" ismi ile satışa sunulacağı belirtiliyor. Bunların haricinde şimdilik yeni akıllı saate dair herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat fikir oluşması açısından önceki modelin teknik özelliklerinden biraz bahsetmekte fayda var.

Galaxy Watch Ultra, Super AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük sunuyor. 32 GB depolama sunan bu model, 47.4 x 47.1 x 12.1 boyutlarında ve 60.5 gram ağırlığa sahip. Ayrıca 10 ATM su direncine sahip. 590 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, her zaman açık ekran özelliği kapalı olduğunda 80 saate kadar kullanım süresi sunarken bu özellik etkinleştirildiğinde 60 saate kadar kullanılabiliyor. Güç tasarrufu modundayken de kullanım süresi 100 saati buluyor.