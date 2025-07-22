Eski Model Galaxy Watch Ultra Sahiplerine Büyük Sürpriz!

Samsung, Galaxy Watch ürünleri için yayınlayacağı Wear OS 6 güncellemesini beklenenden erken yayınlayarak sürpriz yaptı. Galaxy Watch Ultra (2024) sahipleri, güncellemeye çok daha erken bir tarihte sahip olacak. Samsung daha önceki açıklamalarında, kullanıcıların 2025 güncellemesi için bu yılın sonuna kadar beklemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Uluslararası çapta ilk doğrulama Tayland'dan geldi ve şimdilik T-Mobile, AT&T ve Google Fi abonelerinin akıllı saatlerine güncelleme geliyor. Diğer ülkelere dağıtım kademeli olarak ileryecekse de tahmin edildiği gibi 2025 sonuna kadar sarkmayacak.

Watch OS 6 Tabanlı One UI 8 Saat Güncellemesi İçeriği

One UI 8 Watch paketi, beraberinde güvenlik güncellemesi getirdiği gibi arayüzde büyük değişiklikler sağlıyor. Güncelleme boyutu kayıtlarda 1.9 GB olarak geçiyor.

Galaxy Watch Ultra (2024) modellerine gelecek olan Watch OS 6 güncellemesi özellikleri:

Takvim Filtresi : Sadece seçilen takvimleri gösterir.

: Sadece seçilen takvimleri gösterir. Now Bar : Görev ve uyarıları gösteren yeni bir bar. Kadranın altında yer alıyor.

: Görev ve uyarıları gösteren yeni bir bar. Kadranın altında yer alıyor. Gelişmiş Bildirimler : Aynı uygulamadan birden fazla bildirimi şık bir tasarımla gruplara ayırır.

: Aynı uygulamadan birden fazla bildirimi şık bir tasarımla gruplara ayırır. Kişiselleştirilebilir Uygulama Ekranı : Sık kullanılan uygulamalar artık ekranın en üstünde duruyor.

: Sık kullanılan uygulamalar artık ekranın en üstünde duruyor. Zihinsel Sağlık Takibi : Samsung Health üzerinden duygu durum takibi.

: Samsung Health üzerinden duygu durum takibi. Çift Parmak Hareketi: Baş ve işaret parmakları iki kez birbirine dokunarak kontrol sağlıyor. Alarm durdurma Müzik kontrolü Arama yanıtlama vb.

Baş ve işaret parmakları iki kez birbirine dokunarak kontrol sağlıyor.

Watch OS 6 Nasıl İndirilir?

Galaxy Watch Ultra (2024) sahibi kullanıcılar, güncellemeyi almak için akıllı telefonlarındaki Galaxy Wearable uygulaması üzerinden yazılım kontrolü yapabilir. Güncelleme görünmüyorsa, birkaç gün içerisinde kademeli olarak aktif hale gelecektir.

Samsung'un yeni akıllı saatlerine göz atmak isterseniz diğer haberimizi inceleyebilirsiniz. Watch OS 6 güncellemesi için öncelik yeni saatlerde olacak.