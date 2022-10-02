Albion Online
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Sandbox Interactive GmbH
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Albion Online ile gerçek zamanlı olarak sürükleyici bir orta çağ dünyasını keşfedeceksiniz.
2917 yılında MMORPG oyunları arasına katılan Albion Online alanındaki en iyi oyunlardan bir tanesi oldu. Almanya merkezli oyun geliştiricisi olan Sandbox Interactive tarafından geliştirilen ve hem mobil hem de bilgisayar platformunda ücretsiz olarak yayınlanan oyun, milyonlarca oyuncuya ulaştı. Orta Çağ tadında bir oynanış dünyasına sahip olan Albion Online çapraz platform desteğine de sahip. Açık dünyası ile bilgisayar ve mobil oyuncuları ortak bir haritada karşı karşıya getiren yapım, oldukça zengin bir içerik yapısına sahip. Seviye sınıfınında da bulunduğu oyun içerisinde aynı seviye aralığındaki oyuncular birbirleri ile karşı karşıya gelecek ve adil bir savaş ortamı oyunculara sunuluyor.
Albion Online Özellikleri
- Gerçek zamanlı oynanış,
- Seviye sistemi,
- Çeşitli ana ve yan görevler,
- Farklı karakter sınıfları,
- Adil bir savaş ortamı,
- Çeşitli etkinlikler ve ödüller,
- 13 farklı dil desteği,
- Zırhlar, silahlar, büyüler vs.
Oyunculara açık bir dünya sunan Albion Online'da farklı karakter sınıfları da yer alıyor. Oyuncular karakterlerini geliştirerek oyun içerisinde daha güçlü bir hale gelmeye devam ederken daha zorlu rakipler ve düşmanlar ile de karşılaşabilecekler. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun da çeşitli zırhlar, silahlar ve görevler de yer alıyor. Oyuncular bu zırhlar ile dayanıklılıklarını da artırabilirler, farklı silahlar ile de daha güçlü bir hale gelebilecekler. Gerçek zamanlı olarak rekabetçi bir ortama ev sahipliği yapan oyun da karakter özelleştirme gibi bir yapı da bulunacak.
Albion Online İndir
Windows, Linux, MacOS ve Android sürümleri ile milyonlarca oyuncuya ulaşan Albion Online, ücretsiz yapısı ile kitlesini genişletmeye devam ediyor. Steam üzerinde 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen oyun başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.
Albion Online Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8 or 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel/AMD CPU with SSE2
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Graphics card with DirectX 10 support or better
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Albion Online Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel/AMD CPU with SSE2
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Graphics card with DirectX 10 support or better
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- İlave Notlar: For an optimal play experience, we strongly recommend installing Albion Online onto an SSD.
Albion Online APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 115.00 MB
- Üretici Sandbox Interactive GmbH
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Albion Online APK çapraz platform desteği ile hem mobil hem de bilgisayar oyuncularını karşı karşıya getirecek.
Sürükleyici bir Orta Çağ dünyasına ev sahipliği yapan Albion Online APK ücretsiz olarak oyunculara sunulmaya devam ediyor. MMORPG oyunu olarak duyurulan ve 2017 yılından bu yana ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Sandbox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan başarılı oyun, bilgisayar ve mobil platformda adından söz ettirmeye devam ediyor. Etkileyici grafik açıları ile oyuncularına sürükleyici bir MMORPG deneyimi sunan oyun fantastik görsel efektlere de sahip. Oyuncular yapım içerisinde karakterlerini geliştirerek daha etkili ve güçlü bir hale getirebilecek ve oyun içerisinde daha zorlu rakipler ile karşı karşıya gelebilecekler.
Albion Online APK Özellikleri
- Fantastik görsel efektler,
- Gerçek zamanlı savaşlar,
- Eşsiz ses efektleri,
- Çapraz platform desteği,
- Sürükleyici bir açık dünya,
- PvE ve PvP savaş modları,
- Keşfedilebilir dünya,
- Heyecan verici arena savaşları,
Geniş bir açık dünyayı oyunculara deneyimleme fırsatı veren Albion Online APK, bünyesinde çapraz platform desteğine de yer veriyor. Mobil ve bilgisayar oyuncularını ortak bir çatı altında karşı karşıya getiren oyun da yüksek heyecanlı arena maçlarına dahil olabilecek, rakipleri etkisiz hale getirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Oyuncu odaklı ekonomi sistemine sahip olan oyun, keşfedilebilir bir dünyaya da ev sahipliği yapıyor. Eşsiz dövüş sistemi ile oyunculara farklı zırh ve silahları da kullanma fırsatı veren oyun, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikleri de deneyimleme fırsatı veriyor.
Albion Online APK İndir
Bilgisayar platformunda ilgiyle oynanmaya devam edilen Albion Online APK, Google Play üzerinde de Android kullanıcılarına sunuldu. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları tarafından 5 milyondan fazla kez indirilen ve oynanmaya devam edilen yapım, ücretsiz yapısı ile kitlesini genişletmeye de devam ediyor. Oyunu hemen indirip gerçek zamanlı olarak sürükleyici bir dünyayı keşfetmeye başlayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.