Galaxy Z Fold 8 Kullanıcıların Rahatsız Olduğu Bir Sorunu Çözecek!

Samsung'un yaklaşan amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Güvenilir kaynaklara göre model selefindeki rahatsız edici bir sorunu çözecek. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8 Daha Küçük Bir Ön Kamera Deliğiyle Gelecek

Güvenilir sektör kaynakları tarafından paylaşılan görsellere göre Galaxy Z Fold 8 modelinin kapak ekranında selefine kıyasla daha küçük bir ön kamera deliği yer alacak. Bunu biraz daha açarsak Galaxy Z Fold 7'nin kapak ekranındaki selfie kamerası deliği 3.7 mm çapındaydı. Yeni modelde ise bu boyutun 2.5 mm’ye düşeceği söyleniyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira görsellere dikkatle baktığımızda kapak ekranında yan çerçevelerin de ince hale getirildiğini görüyoruz. Yani kullanıcılar yeni modelde daha fazla ekran alanı elde edecek diyebiliriz. Bu da kapak ekranıyla ilgili şikayetleri bulunan kullanıcıların sorunlarını büyük oranda çözecek.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8 modelinde 1968 × 2184 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik Dynamic AMOLED 2X iç ekran bizleri karşılayacak. Cihazın kapak ekranı ise 6,5 inç çözünürlüğünde olacak ve 1080 × 2520 piksel çözünürlüğü destekleyecek. Ayrıca iki ekran da 120Hz yenileme hızlarına sahip olacak.

Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Ek olarak AMOLED teknolojisi de siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebilecek demek mümkün.

Galaxy Z Fold 8 İşlemcisi Ne Olacak?

Üründe Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin Samsung modelleri için modifiye edilmiş bir versiyonu mevcut olacak. Standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst düzey akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor.

Bu donanım 3 nm mimariyle üretiliyor. Bu da 4 nm tabanlı yonga setlerine kıyasla daha az ısındığı, daha az güç tükettiği ve daha hızlı çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Oyunlardaki performansına baktığımızdaysa Fortnite gibi üst düzey mobil oyunlarda 80–90 FPS arasında bir performans alabiliyorsunuz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8'in Kamerası Nasıl Olacak?

Cihaz 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 12 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan bir kamera kurulumuna sahip olacak. Aynı zamanda hem iç hem de dış ekranda 10 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.

Burada ultra geniş açı lensi sayesinde kadraja daha fazla detay sığdırabilirsiniz. Telefoto sensör ile ise uzaktaki nesneleri sanki yakındaymış gibi net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Karşılaştırma yapacak olursak Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel telefoto sensörleri bulunuyordu. Yani hem ultra geniş açı hem de telefoto kameralarında artış yaşanacak.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy Z Fold 8'in ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Güney Koreli markanın katlanabilir telefonlarını genellikle yaz aylarında tanıttığını biliyoruz. Bununla birlikte geçmiş sızıntılar şirketin 22 Temmuz’da Londra’da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Wide Fold modellerini tanıtacağı yönünde.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Eğer bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa Galaxy Z Fold 8 selefi Z Fold 7 ile aynı fiyat etiketine sahip olacak. Burada sadece 16 GB RAM + 1 TB depolamalı en üst versiyonun biraz daha pahalı olabileceği söyleniyor.

Sızıntılara göre cihazın fiyatları aşağıdaki gibi olacak;

12 GB RAM + 256 GB depolama: $1,999 - vergisiz 90.000 TL - vergiler dahil 183.310 TL

12 GB RAM + 512 GB depolama: $2,199 - vergisiz 99.000 TL - vergiler dahil 201.650 TL

16 GB RAM + 1 TB depolama: $2,499 - vergisiz 112.515 TL - vergiler dahil 229.160 TL

Yukarıdaki vergilerin dahil edildiği fiyat etiketlerinin bilgilendirme amaçlı yazıldığını söyleyebiliriz. Firma Türkiye'de yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor. Bu nedenle katlanabilir telefonun belirtilen fiyatlardan çok daha düşüğe satışa çıkacağını belirtelim.

Burada bir örnek verecek olursak Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonunu piyasada 92.499 TL seviyelerinden bulabiliyorsunuz. Yani Galaxy Z Fold 8'in de benzer fiyat etiketleriyle satışa çıktığını görebiliriz.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak Galaxy Z Fold 8 modelinde selfie kamerası deliğinin küçülmesi ve çerçevelerin inceltilmesinin planlanması beni sevindirdi. Mevcut telefonum tüm ihtiyaçlarımı karşılasa da bu iki detay zaman zaman aklıma takılıyordu.