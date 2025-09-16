Çok Sevilen 4 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte eylül ayının sonunda Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu.

4 Oyun Game Pass'ten Ayrılacak

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 30 Eylül 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesinden Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge ve Terra Invicta kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Yayıncılığını Koei Tecmo'nun üstlendiği Ninja Gaiden Sigma, 2007 yılında piyasaya sürüldü. Aksiyon odaklı bir oynanışa sahip olan yapım, Ryu Hayabus'nın ninja becerilerini kullanarak düşmanları yok etmesine odaklanıyor. Çeşitli silahların yer aldığı yapımda hızlı ve akıcı bir dövüş sistemi mevcut.

İlk olarak 2009 yılında piyasaya sürülen Ninja Gaiden Sigma 2'nin yayıncılığını Koei Tecmo üstlendi. Oyunda Ryu'nun yanı sıra Ayane, Momiji ve Rachel isimli üç yeni oynanabilir karakter de bulunuyor. Her karakter kendine özgü silahlara ve yeteneklere sahip.

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge ilk olarak 2012 yılında satışa sunuldu. Ryu, Ayane, Momiji ve Kasumi isimli karakterlerin yer aldığı yapımda gelişmiş kombo sistemi mevcut. Bu sistem ile kazandığımız tecrübe puanları ile yeni kombolar, yetenekler ve silahlara erişebiliyoruz.

Pavonis Interactive tarafından geliştirilen Terra Invicta, en iyi RTS oyunları arasında yer alıyor. Oyunun hikâyesi, gizemli bir uzay gemisinin Dünya'ya gelmesi ile başlıyor. Bu olay, insanlar arasında büyük bir kargaşaya ve fikir ayrılıklarına neden oluyor. Bu konuya dair uygulayacağımız strateji, oyunun gidişatını etkiliyor.

Oyunda farklı fikirlere sahip yedi adet grup bulunuyor. Bu gruplardan birini seçerek oyuna başlıyoruz. 2022 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyun detaylı oynanış sistemi, etkileyici atmosfer ve kaliteli grafiklerle öne çıkıyor. Oyunun şu anda erken erişim aşamasında olduğunu belirtelim.