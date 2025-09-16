Game Pass'e 10.584 TL'lik 14 Oyun Geliyor!

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Duyurulan oyunlara bakılacak olursa Game Pass kullanıcılarını bu ay birbirinden harika oyunlar bekliyor. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sizinle buluşacak oyunlar, ekran karşısında daha fazla zaman geçirmenize neden olacak gibi görünüyor.

Xbox Game Pass'e Eklenen Yeni Oyunlar

Oyun Adı Platform Çıkış Tarihi RoadCraft Xbox Series X|S ve bulut Bugünden itibaren oynanabilir. Call of Duty: Modern Warfare III Konsol 17 Eylül. For the King II Konsol 17 Eylül. Overthrown Xbox Series X|S 17 Eylül. Deep Rock Galactic: Survivor Xbox Series X|S, PC ve bulut 17 Eylül. Frostpunk 2 Bulut ve Xbox Series X|S 18 Eylül. Wobbly Life Bulut, PC ve Xbox Series X|S 18 Eylül. Hades Bulut, PC ve konsol 19 Eylül. Endless Legend 2 PC 22 Eylül. Sworn Bulut, PC ve Xbox Series X|S 23 Eylül. Peppa Pig: World Adventures Bulut, PC ve Xbox Series X|S 25 Eylül. Visions of Mana Bulut, PC ve Xbox Series X|S 25 Eylül. Lara Croft and the Guardian of Light Bulut, konsol ve PC 30 Eylül. Sopa - Tale of the Stolen Potato Bulut, konsol ve PC 7 Ekim.

Xbox Game Pass'e eklenen yeni oyunlardan ilki, 20 Mayıs 2025'te piyasaya sürülen RoadCraft. Şu andan itibaren Xbox Game Pass kullanıcıları tarafından oynanabiliyor. 17 Eylül'de ise oyuncuları Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II, Overthrown ve Deep Rock Galactic: Survivor bekliyor olacak.

Bizi bambaşka dünyalara götüren Frostpunk 2 ve Wobbly Life'a 18 Eylül'den itibaren erişebileceğiz. 19 Eylül'de Hades, Game Pass'e geri dönecek. 22 Eylül'de ise macera tutkunlarına Endless Legend 2 sunulacak. 23 Eylül'de ise normalde 1.119 TL fiyat etiketine sahip Sworn erişime açılacak.

Oyunculara eğlenceli anlar vadeden Peppa Pig: World Adventures ve Visions of Mana, 25 Eylül'den itibaren hem bulut hem PC hem Xbox Series X|S kullanıcıları için oynanabilir hâle gelecek. 30 Eylül'de ise Lara Croft and the Guardian of Light, Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Bu oyunlara ek olarak Sopa – Tale of the Stolen Potato da 7 Ekim'de bulut, konsol ve PC'ye gelecek. Patates almak için kilere giden bir çocuğun kendini bambaşka bir diyarda bulmasıyla başlayan bu oyun, size büyüleyici bir manzara sunacak.

Peki, siz Xbox Game Pass'e eklenecek olan yeni oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yukarıdaki listede erişime açılır açılmaz hemen oynayacağınız bir oyun var mı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.