Türkiye'de Game Pass'e Devasa Zam Geldi! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Microsoft tarafından sunulan Game Pass aboneliği, oyuncuların belirli bir ücret karşılığında çok sayıda oyuna erişebilmesini sağlıyor. Bu, her oyuna ayrı ücret ödeme ihtiyacını ortadan kaldırararak maddi açıdan tasarruf ettiriyor ancak bu servis, oyuncular için artık o kadar da uygun değil. Bunun sebebi ise Game Pass'e devasa bir zam gelmesi.

Game Pass'in Fiyatı Arttı

Microsoft Türkiye tarafından alınan karar doğrultusunda Game Pass'in abonelik fiyatı arttı. Ultimate sürümü aylık 309 TL'den 799 TL'ye yükseldi. Bu da Ultimate planına yüzde 100'den fazla zam uygulandığı anlamına geliyor. Oyuncular artık her ay Ultimate planı için 490 TL daha fazla bir ücret ödemek zorunda olacak.

Game Pass'in diğer abonelik planlarının isminde de bir değişiklik gerçekleşti. Core isimli abonelik Essential, Standard isimli abonelik ise Premium'a dönüştü. Şu anda Essential aboneliğine sahip olmak için aylık 269 TL, Premium aboenliğine sahip olmak içinse aylık 409 TL ödemek gerekiyor.

Bu yeni abonelik planlarında çeşitli avantajlar yer alıyor. Essential aboneliğinde Xbox, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 50'yi aşkın oyun, konsolda çevrim içi çok oyunculu oynama, League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarda avantajlar sunuyor.

Premium aboneliğinde Xbox, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 200'den fazla oyun, Xbox'ın yayınladığı yeni oyunların lansmandan itibaren 12 ay içinde kütüphaneye eklenmesi, LoL ve Warzone gibi oyunlarda avantajlar ve Konsolda çevrim içi çok oyunculu oynama mevcut.

İsmi değişmeyen abonelik planı Ultimate'te Xbox, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 400'den fazla oyun, Xbox'ın yayınladığı yeni oyunlar ve üçüncü taraf oyunları dahil olmak üzere çıktığı gün oynanabilecek yeni oyunlar, EA Play ve Ubisoft+ Classics desteği, LoL ve Warzone gibi oyunlarda avantajlar, konsolda çevrim içi çok oyunculu oynama yer alıyor.