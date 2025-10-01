Arkadaşlarla Oynanabilen Türkçe FPS Oyunu Geliyor (Video)

Türkçe dil desteğine sahip yeni bir çok oyunculu oyun geliyor. Bambaşka bir oyun deneyimi sunan Hazard Levels resmen duyuruldu. Şimdiye kadar pek çok hikâye odaklı oyun ile ismini duyuran Wales Interactive'in bu oyununda başka oyuncularla el ele verip harekete geçeceksiniz.

Yeni FPS Oyunu Hazard Levels Duyuruldu

Steam'de "çok olumlu" incelemeye sahip Sker Ritual'ın arkasındaki ekibin yeni oyunu Hazard Levels, geliştiricinin diğer çoğu oyununda olduğu gibi Türkçe dil desteği ile gelecek. Aksiyon, macera ve korku türlerine sahip olacak oyunun 2026 yılında Steam, Xbox Seris X / S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Tahmin edilebileceği üzere oyunun Sker Ritual ile büyük benzerlikler taşıması bekleniyor. Bunların başında ise çevrim içi olarak diğer oyuncularla oynama imkânı geliyor. Bu da tek başınıza hareket etmek yerine ekip iş birliği ile hedefinize ulaşmaya çalışacağınız anlamına geliyor. Fragmana baktığımızda da dört karakter görüyoruz. Muhtemelen önceki oyun gibi 4 oyuncuya kadar oynanabilir olacak.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre birçok yaratık olacak. Bu güçlü yaratıklardan kurtulmak için birbirinden ilginç silahlar kullanma imkânına sahip olacağız ki bu silahlar muhtemelen Sker Ritual oynayanlar tarafından pek de tuhaf karşılanmayacak. Hazard Levels'ın görüntülerindeki en dikkat çekici nokta ise tüm karakterlerin bir hayvan tasarımına sahip maske takması.

Oyunun ekran görüntülerinin birinde karakterin elinde ilginç cihaz tuttuğu görülüyor. Karakter, etrafı aydınlatan sarı renkteki bir dairenin önünde duruyor. Bu önemli ipucunu göz önünde bulunduracak olursak doğaüstü unsurların oyunda büyük yer kaplaması muhtemel ki bu da oyunun içerik bakımından bir hayli zengin olacağını gösteriyor.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasına katılmaya hazırlanan oyunun Steam sayfasında Discord sunucusunun açıldığı belirtildi. Bu sunucuda en son gelişmelerin paylaşılacağı ve oyuncuların düşüncelerinin doğrudan geliştiricilerle paylaşılabileceği belirtildi. Bu arada yakında kapalı beta başlayacak. Discord sunucusuna katılanlar, beta sürecinde oyunu deneme imkânı elde edecek.

Hazard Levels Minimum Sistem Gereksinimleri