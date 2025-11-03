3.278 TL'lik 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte kasım ayının ortasında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Hangi Oyunlar Game Pass'ten Ayrılacak?

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre 16 Kasım 2025 tarihinde Game Pass'in kütüphanesinden S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Football Manager 2024, Frostpunk, Spirittea ve Blacksmith Master kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

GSC Game World tarafından geliştirilen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, hayatta kalma, korku ve açık dünya türlerinde bir oyun. Birinci Şahıs kamera açısıyla oynanan oyun, Çernobil Nükleer Santrali'nin çevresinde geçiyor. Oyunda vereceğimiz kararlar ve seçimler, hikâyenin gidişatını etkiliyor.

Football Manager 2024, en iyi futbol menajerlik oyunları arasınad yer alıyor. Animasyonlar ve atmosferin daha geçrekçi olduğu bu oyunda kadrodan çıkarmak istediğimiz oyuncuları transfer etmeyi kolaylaştıran bir sistem de mevcut. Sports Interactive tarafından geliştirilen oyun 2023 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü.

Frostpunk, şehir kurma, hayatta kalma ve strateji türlerinde bir oyun. Şehrin yöneticiliğini yaptığımız yapım, buzul çağında geçiyor. KAynakları toplayıp binalar inşa ederek şehri büyütmemiz gerekiyor. Sürekli düşen sıcaklık, hastalıklara ve kaynak kıtlığıyla da mücadele etmeye çalışıyoruz.

Untitled Studio tarafından geliştirilen Blacksmith Master, simülasyon ve strateji türlerinde bir oyun. Orta Çağ döneminde geçen yapımda kendi demirci dükkanımızı yönetmeye çalışıyoruz. Cevher ve kıymetli taş çıkarmaktan ham maddeyi işlemeye, nihai ürünleri tasarlayıp üretmeye kadar tüm süreceyi kontrol ediyoruz.