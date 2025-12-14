Game Pass Abonelerine Ocak'ta Sunulacak Oyunlardan İkisi Belli Oldu

Game Pass servisine Aralık ayında eklenecek oyunların ikinci safhasını bekler iken yeni ayda sunulacak oyunlardan ikisi şimdiden belli oldu. Metroidvania ve şehir kurma türlerini seven oyuncular memnun olacak gibi görünüyorlar. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Game Pass 2026 Ocak Oyunları Şekillenmeye Başladı

Belirlenen tarihlere bakılırsa, ilk etapta belirlenen MIO: Memories in Orbit ve Nova Roma oyunları ikinci safhada abonelere sunulacak. Girdikleri türler de gösteriyor ki Microsoft, çeşitliliği sürdürmeyi ve geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor. Bu da aboneler açısından sevindirici bir durum diyebiliriz.

Söz konusu oyunlardan MIO: Memories In Orbit, 20 Ocak 2026 tarihi itibarıyla konsol ve PC tarafında oyuncular ile buluşacak. Bir insansı robot karakterin rolüne bürünecek ve terk edilmiş dev bir uzay gemisinde bozulan sistemleri tamir etmeye çalışacağız. Hikaye boyunca aynı zamanda uzay gemisinin geçmişine dair daha fazla bilgi öğrenecek iken, yolumuza çıkan düşmanlar ile mücadele etmek durumunda da olacağız.

22 Ocak 2026 tarihinde PC için servise eklenecek olan Nova Roma ise şehir kurma türüne giriyor. Bizi Antik Roma dönemine götürecek oyunda, altyapı, din, ekonomi ve halk memnuniyeti arasında bir denge kurmaya çalışarak yerleşkelerimizi genişletmeye odaklanacağız.

Her iki oyun da ilk gündem Game Pass servisine eklenecek iken, Steam mağazası üzerinden indirebileceğiniz oynanabilir demolarının da olduğunu söyleyelim. Yani önceden deneyip, bir fikir edinebilmeniz ve beklenmeye değer olup olmadıklarına karar verebilmeniz mümkün olabilir.