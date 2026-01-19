Game Pass'e 3 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde ay eklenecek bazı oyunlar ortaya çıktı. Aksiyondan stratejiye kadar çeşitli türlerdeki bu oyunlar, uzun süre boyunca keiyfli zaman geçirmenize yardım edecek.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Menace

High On Life 2

Death Howl

Paylaşılan bilgilere göre Menace, 5 Şubat 2026 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunda uzaylı tehdidine karşı mücadele ediyoruz. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

High On Life 2, 13 Şubat 2026 tarihinde satışa sunulacak ve ilk günden Game Pass'e gelecek. Squanch Games tarafından geliştirilen FPS oyununda karşımıza çıkan düşmanları alt ederek ilerlemeye çalışacağız. Mizahi diyaglolar içerecek yapımda çizgi film tarzı grafikler bulunacak. Oyun hızlı tempolu bir oynanışa sahip olacak.

Death Howl, 19 Şubat 2026 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. The Outer Zone tarafından geliştirilen Death Howl, sıra tabanlı strateji ve kart oyunları oynamayı seven kişilere hitap ediyor.150'den fazla kart arasından seçim yaparka kendi destemizi oluşturabiliyoruz. Bu kartlar, savaşlarda farklı taktikler geliştirmemizi sağlıyor.

Savaşlar sıra tabanlı şekilde gerçekleşiyor ve elimizdeki kartları kullanarak hamleler yapıyoruz. Bir sonraki hamleyi düşünmek ve doğru strateji uygulamak oldukça önemli. Ayrıca güçlü totemler kullanarak düşmanlara karşı önemli bir avantaj elde edebiliyoruz. Tek oyunculu moda sahip olan oyunun yayıncılığını 11 bit studios üstlendi.