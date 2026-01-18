Heavy Rain 7 TL'ye Düştü! Dev İndirimi Kaçırmayın

Quantic Dream tarafından geliştirilen Heavy Rain'i henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Heavy Rain'in standart sürümünün fiyatı düştü. Uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmek mümkün.

Heavy Rain'in Fiyatı Düştü

Hikâyeli oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap eden Heavy Rain, Epic Games mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun standart sürümü, kampanya kapsamında 70 TL yerine 7 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 20 Ocak 2026 tarihinde TSİ 19.00'da sona erecek.

Detroit Become Human benzeri oyunlar arasında yer alan Heavy Rain'de "Origami Katili" olarak bilinen seri katili yakalamaya çalışıyoruz. Başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda verdiğimiz kararlar hikâyeyi doğrudan etkiliyor. Bu nedenden dolayı her oynayışta farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Oyunda kontrol edebileceğimiz dört farklı karakter bulunuyor. Her karakterin kendi hikâyesi bulunuyor. Bu hem hikâyeyi derinleştiriyor hem de farklı perspektifler sunuyor. Karanlık ve gerilim dolu bir atmosfere sahip olan oyun, interaktif bir film deneyimi sunuyor. 2020 yılında piyasaya sürülen yapım 76 Metacritic puanına sahip.

Tek oyunculu modun yer aldığı oyunda doğru zamanda doğru tuşlara basarak karakterlerin hareketlerini yönlendirebiliyoruz.Oyunun yüklenebilmesi için en az 35 GB boş alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Heavy Rain Fragmanı

Heavy Rain Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

Windows 7 veya üzeri (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-4430 3.0 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz

Intel Core i5-4430 3.0 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Heavy Rain Önerilen Sistem Gereksinimleri