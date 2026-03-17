Uyku Analizi Yapabilen Akıllı Saat Serisinin Özel Sürümleri Tanıtıldı

Garmin, geçen yılın başlarında tanıttığı akıllı saat serisi Instinct 3 için özel bir seri duyurdu. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu seri, Alpine Rush ismiyle sunulacak ve toplamda dört modelden oluşuyor. Her biri orijinal seri ile aynı özellikleri paylaşsa da tasarım açısından önemli yenilik getiriyor.

Garmin Instinct 3 Alpine Rush Nasıl Bir Tasarım Sunuyor?

Rush serisinin bir parçası olarak sunulan ilk model, Garmin Instinct 3 Solar olarak adlandırılıyor. Gün ışığı renginde bir kasa ile birlikte gelen model, 45 mm ve 50 mm olmak üzere temelde iki sürümle beraber kullanıcıların karşısına çıkıyor. Diğer model Garmin Instinct 3 AMOLED sadece 45 mm'lik seçenekle geliyor ve açık sarı renkle sunuluyor.

Bu modelin ayrıca 50 mm'lik bir versiyonu daha bulunuyor. Söz konusu model ise eğrelti otu adı verilen, yeşilin açık bir tonu ile ön plana çıkıyor. Tahmin edilebileceği üzere hangi modelin seçildiğine bağlı olarak kullanıcının ödemesi gereken ücret de değişiklik gösteriyor.

Garmin Instinct 3 Alpine Rush Serisinin Fiyatı Ne Kadar?

Garmin Instinct 3 Solar 45 mm: 399.99 dolar (17 bin 671 TL)

399.99 dolar (17 bin 671 TL) Garmin Instinct 3 Solar 50 mm: 449.99 dolar (19 bin 880 TL)

449.99 dolar (19 bin 880 TL) Garmin Instinct 3 AMOLED 45 mm: 449.99 dolar (19 bin 880 TL)

449.99 dolar (19 bin 880 TL) Garmin Instinct 3 AMOLED 50 mm: 449.99 dolar (19 bin 880 TL)

Yeni serinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz kesinleştirilmedi ancak sınırlı sayıda üretilen bir seri olması dolayısıyla Türkiye'ye gelse dahi herkes tarafından satın alınamayacağını belirtmekte fayda var. Bu arada mevcut Instinct 3 modelleri Türkiye'de yaklaşık 25 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor.

Garmin Instinct 3'ün Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 18 güne kadar (Her zaman açık modda 7 gün, pil tasarrufu modunda 24 gün, sadece GPS modunda 32 saat)

18 güne kadar (Her zaman açık modda 7 gün, pil tasarrufu modunda 24 gün, sadece GPS modunda 32 saat) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Büyüklüğü: 1,2 inç

1,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 390 x 390 piksel

390 x 390 piksel RAM: 4 GB

4 GB Suya Karşı Dayanıklılık: 10 ATM

10 ATM Sağlık Özellikleri: Nefes egzersizleri, uyku analizi, kalp atış hızı ölçümü, kadın sağlığı takibi

Nefes egzersizleri, uyku analizi, kalp atış hızı ölçümü, kadın sağlığı takibi Ağırlık: 53 g

Garmin Instinct 3, 1,2 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 390 x 390 piksel çözünürlük sunuyor. Cihaz, standart kullanımda 18 güne kadar pil ömrü sunarken her zaman açık modda bu süre 7 güne kadar düşüyor. Pil tasarrufu modunu etkinleştirmeniz hâlinde 24 güne kadar pil ömrü elde edebilirken sadece GPS modunda ise bu süre 32 kadar çıkıyor.

4 GB RAM'e sahip olan akıllı saat, 10 ATM su direncine sahip. Bu, yaklaşık 100 metreye kadar suya dayanıklı olduğu anlamıan geliyor. Yani havuzda yüzerken akıllı saate bir şey olup olmayacağı hakkında endişelenmenize gerek bırakmıyor. Öte yandan sörf ve benzeri aktiviteler açısından da ideal bir seçenek hâline geliyor. Bu yılın Ocak ayında tanıtılan Garmin Tactix 8 Cerakote Edition'ın da 40 metreye kadar dalış desteği sunduğunu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Garmin Instinct 3'ün "Alpine Rush" serisinin getirdiği renk çeşitliliğinin geniş bir kitle tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Her ne kadar tercih edeceğim tasarıma sahip olmasalar da özellikle su ve doğa aktiviteleri ile uğraşanlara çok yakışacağı kanaatindeyim. Elbette ki tek artısı tasarım değil. Orijinal modelin sunduğu etkileyici özellik yelpazesi sayesinde âdeta bir asistan hâline geliyor. Bu da zaten cihazı beğenmemin önemli sebeplerinin başında geliyor.