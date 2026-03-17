Şarjı 21 Gün Bitmeyecek Akıllı Saat Yolda! eSIM Desteği Olacak

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı saati Watch S5'in renk seçeneklerini açıklığa kavuşturmuştu. Marka şimdi de akıllı saatin hangi özelliklere sahip olacağına netlik kazandırdı. Çok yakın bir zamanda yeni dizüstü bilgisayarı Xiaomi Book Pro 14 ile birlikte tanıtılması planlanan cihaz, ideal pil ömrü ve dahasıyla birlikte gelecek.

Xiaomi Watch S5'in Özellikleri Neler Olacak?

Pil Ömrü: eSIM ile 14 güne, Bluetotoh modunda 21 güne kadar

eSIM ile 14 güne, Bluetotoh modunda 21 güne kadar Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı ölçümü, uyku analizi

Kalp atış hızı ölçümü, uyku analizi Spor Modu: 150'den fazla

150'den fazla Renk Seçenekleri: Karbon siyahı, gece mavisi, siyah ve gri

Xiaomi Watch S5'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidecek?

Xiaomi Watch S5, 815 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bluetooth modunda 21 güne kadar pil ömrü elde edilecek. eSIM kullanılması hâlinde bu süre yaklaşık 14 güne kadar düşecek. Her iki senaryoda da ideal bir pil ömrü olduğu söylenebilir. eSIM kullanılsa dahi ayda yalnızca iki kere şarj ederek cihazınızı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Xiaomi Watch S5'in Sağlık Özellikleri Neler Olacak?

Sağlık özelliklerinin tamamı açıklığa kavuşturulmadı ama yeni sensörün üzerinde duruldu. Bu gelişmiş sensör sayesinde kalp atış hızının ölçümünde yüzde 94 doğruluk elde edileceği belirtildi. Ayrıca yenilenen algoritma ile birlikte uykuya dalış ve uyanış zamanları bu yeni modelde çok daha hassas bir şekilde tespit edilebilecek. Böylece daha isabetli sonuçlar üzerinden yorumlar yapmak mümkün hâle gelecek.

Xiaomi Watch S5'in Spor Konusunda Neler Sunacak?

Sağlıklı bir yaşam için spor şart ama gelişigüzel bir şekilde egzersizler yapmak hedeflere ulaşmak için pek yeterli olmayabilir. Watch S5, 150'den fazla spor modunu destekleyerek antrenman programlarını daha etkili bir şekilde düzenlemenizi mümkün kılacak. Öte yandan GPS ve Galileo da dahil olmak üzere birden fazla uydu sisteminde daha doğru konum takibi sağlamak için GPS ve Galileo da dahil olmak üzere birden fazla uydu sistemini destekleyen çift frekanslı GNSS çipi ile birlikte gelecek.

Cihaz, doğa yürüyüşü gibi huzur verici aktivitelerle ilgileniyorsanız zorlu ortamlarda sinyalin kopması gibi sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. İşte cihazın bu özelliği sayesinde rotadan sapma gibi durumlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşecek. Dünyanın neresinde olursanız olun, yönünüzü bulmak açısından oldukça büyük bir avantaja sahip olacaksınız.

Xiaomi Watch S5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Watch S5'in 19 Mart 2026 tarihinde Çin'de tanıtacak. Global lansmanla ilgili henüz detay paylaşılmadı ancak Watch S4 küresel pazara gelmişti. Bunu göz önünde bulundurursak yeni modelin de global pazarda yerini alacağının "kesin" olduğu söylenebilir. Bu arada önceki model şu an Türkiye'de de satılıyor. Dolayısıyla global lansmanla birlikte Türkiye'de de akıllı saatin satışlarına başlanması muhtemel.

Xiaomi Watch S5'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Watch S4 şu an 7.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni akıllı saatin önceki modele göre önemli yeniliklerle birlikte geleceğini göz önünde bulunduracak olursak Watch S5'in Türkiye'de 8.500-9.000 TL'den başlayan fiyatla satışa sunulabileceği söylenebilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Xiaomi Watch S5, benim gibi klasik saatleri seven ancak gelişmiş özelliklere sahip olmamaları nedeniyle çok tercih etmek istemeyenlerin yardımına koşacak gibi görünüyor. Öyle ki cihaz ilk bakışta sıradan bir saat gibi bir izlenim verecek ama klasik saatlerin size veremeyeceği özelliklerden yararlanmanızı sağlayacak.